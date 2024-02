Compromís y PSPV han confirmado que van a asistir esta tarde al Consejo de Administración de EMT València donde se van a debatir los nombramientos de Raúl Castelblanque, como nuevo Director Adjunto; y de Juan Alumbreros, como Director Corporativo. Estas designaciones ya se trataron en otro consejo, en octubre, pero se tuvieron que quedar sobre la mesa, no se pudieron aprobar, porque los consejeros del PP se quedaron solos al no tener el apoyo de Vox, que entonces no formaba parte del gobierno municipal, y por el rechazo de los consejeros-concejales de Compromís y PSPV, la oposición.

