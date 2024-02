La alcaldesa de València María José Catalá ha respondido a la delegada del Gobierno Pilar Bernabé que ayer advirtió que va a estar "vigilante" para que las ciudades valencianas que tienen obligación de implantar las Zonas de Bajas Emisiones, como València, Alicante, Torrent o Paterna, "cumplan los hitos". Ttienen que llegar a los plazos de ejecución y vamos a seguir todos y cada uno de los proyectos", dijo Bernabé, aunque sin referirse explícitamente a València o Alicante. En el caso de València, se ha puesto en marcha la ZBE en el mismo ámbito de actuación del Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella Nord, pero sin sancionar a los vehículos más contaminantes, lo que ha generado las críticas de Compromís y PSOE, y del propio ministro de Transportes Óscar Puente, que hace un par de semanas dijo que es "poco serio" que se habiliten espacios sin humos, en las grandes ciudades, "sin multas".

Catalá se mostró crítica y molesta con Pilar Bernabé y dijo: "Le pediría a la delegada del Gobierno que esté igual de vigilante con la Zona de Bajas Emisiones de València que con el resto de municipios de la Comunitat Valenciana, porque Pilar Bernabé es delegada de la Comunitat Valenciana, y que yo sepa València es de los pocos por no decir la única ciudad con obligación de establecer una zona de baja emisión que lo ha hecho formalmente antes del 31 de diciembre de 2023".

"València será la 1ª ciudad con una ZBE, tenemos un compromiso claro"

En primer lugar, "yo no sé si Pilar Bernabé -matiza Catalá- tiene en cuenta que hay otros municipios de más de 50.000 habitantes sobre los que ella deberia estar también especialmente atenta incluso más porque no han puesto en marcha ni una sola medida formal para estalecer una Zona de Bajas Emisiones y que tienen la misma obligación que València de establecerla". En segundo lugar, "decir que la Zona de Bajas Emisiones de València está establecida en este momento en el entorno de la APR, y que seguiremos cumpliendo las normas, València va a ser la primera de las ciudades de la Comunitat Valenciana que cumpla las normas de la ZBE. ¿Por qué? porque somos Capital Verde Europea y porque tenemos un compromiso claro, ineludible e inequívoco con las bajas emisiones". Entonces, ha matizado la alcaldesa, "le pediría a Bernabé que tenga especial atención y fijación en toda la Comunidad Valenciana, y en todos los municipios que tienen obligaciones legales de poner zonas de bajas emisiones, más allá de València, que Valencia no se preocupe que ya me encargo yo, y que el resto puede ir mirando". A partir de ahí, "decir que creo que la cuestión del Área de Prioridad Residencial es una cuesión que se ha explicado suficientemente por carencias administrativas que ya han sido solventadas, por tanto, se van a tramitar todas las multas que se pongan en el APR con condiciones de normalidad".

Carbonell: "Bernabé debe haberse equivocado de población"

Y es que el ejecutivo municipal ha entrado al choque con la delegada del Gobierno y a su vez, el grupo socialista municipal, ha arreciado las críticas contra el gobierno de Catalá. El concejal popular de Movilidad en València Jesús Carbonell se ha sumado a la alcaldesa y ha asegurado que la vigilancia del Gobierno central “no tiene efecto práctico”, dado que la normativa estatal "no prevé ninguna sanción" ante un hipotético incumplimiento, y que en todo caso el gobierno local del Partido Popular y Vox cumplirá con la aplicación de las ZBE “sin necesidad de supuestas tutelas de la Delegación del Gobierno”. Carbonell ha ironizado con Bernabé y le ha espetado "debe haberse equivocado de población", porque València ha tomado medidas en este asunto, ha deslizado.

“Se está intentando generar un clima de desconfianza hacia la corporación -ha insistido Carbonell- deslizando la imagen de que existe la pretensión de este ayuntamiento de incumplir la normativa de bajas emisiones. Eso no es así, ha habido un problema puntual de personal y el ayuntamiento tiene el firme compromiso de cumplir la normativa estatal y europea. La advertencia de que estarán vigilantes es pura retórica”, ha lamentado.

Por “problema puntual” se refiere Carbonell a la no tramitación de multas del APR debido a la falta de personal, una “precariedad” en todas las áreas del consistorio que el concejal describe como “problema heredado”, y que ya se está solventando con personal dedicado a la tramitación de las sanciones.

De este modo, Carbonell ha aprovechado la rueda de prensa de la Junta Local de Gobierno para intentar zanjar la polémica y, de paso, desmentir a la oposición sobre una posible pérdida de fondos europeos: “Se ha dicho que estos fondos peligran porque no se han puesto multas. Pero los fondos europeos están referidos al software y las cámaras que se van a aplicar en las zonas de bajas emisiones de la ciudad de València. Mientras que el APR es un ámbito específico en el cual no se ha invertido un solo euro de los fondos europeos. Los problemas de la no tramitación de sanciones son completamente independientes”, ha cerrado el edil.

Críticas del PSOE

Por su parte, la concejala del Grupo Municipal Socialista María Pérez ha advertido que María José Catalá “ha lanzado hoy a su concejal de Movilidad a reconocer que se consideran impunes para no aplicar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)”. Así ha criticado las declaraciones de Jesús Carbonell "en las que ha reconocido que no le importa la salud de los vecinos y vecinas si no hay sanciones que le obliguen a protegerla”.

Pérez ha explicado que el Gobierno de España “ya ha advertido a Catalá sobre ZBE y que vigilará los pasos que está dando”. “Nosotros llevamos advirtiendo meses que efectivamente en la ciudad de València se están tomando decisiones y se están realizando actuaciones que van totalmente en contra”, ha manifestado.

A este respecto, ha precisado que el ayuntamiento “no ha querido asumir que existe un problema de contaminación, aunque los datos de la Universidad Politécnica de Valencia así se lo muestren” por lo que “ha reducido a la mínima expresión la ZBE simplemente para cubrir el expediente”.

“Qué casualidad que en el momento que el gobierno municipal decide convertir el APR en la zona de bajas emisiones para cumplir, según ellos, con la normativa estatal las cámaras dejan de multar”, ha advertido y ha alertado de que “una de las características de las ZBE para dar cumplimiento a ley es que efectivamente existe un régimen sancionador”. Pérez ha recordado que durante esta semana “se han escuchado muchas excusas por parte del equipo de gobierno, pero responde claramente a una voluntad política”. Así, ha tildado de “burla” que el equipo de Catalá argumente como “una decisión puntual dejar tres meses sin funcionarios un servicio y dejar de aplicar una ordenanza municipal”.

Ha insistido en que se trata de una “decisión política que tiene la voluntad de dejar de sancionar” pero ha insistido en que el Gobierno de España estará vigilante porque las dudas sobre el incumplimiento de la ZBE son contundentes y no solo están ligadas al incumplimiento de la ley de cambio climático, sino también al incumplimiento de todas las actuaciones que tienen como objetivo implementar medidas que protejan la salud de los ciudadanos y ciudadanas”.

Grezzi acusa al PP de mentir sobre el Área de Prioridad Residencial

Por último, Compromís ha acusado al PP "de mentir de nuevo sobre la paralización de las sanciones en el APR". El concejal Giuseppe Grezzi ha advertido que el PP "está mintiendo de nuevo a la ciudadanía y también al Defensor del Pueblo". En mayo de 2023, "Català se presentó a las elecciones con un programa electoral que prometía que iba a dejar de sancionar en la APR (punto 26 del artículo 3.3.5.) y lo único que ha hecho es cumplirlo, aunque pueda constituir una prevaricación". Pero no solo "mienten en eso", sino que ahora, "cuando le ven las orejas al lobo por las consecuencias que pueden tener sus medidas, mienten de nuevo asegurando que el hecho de dejar de sancionar a los infractores se debe a un desplazamiento del personal que tramitaba las multas". Hoy, "lo ha confirmado Carbonell en la rueda de prensa de la Junta de Gobierno", cuando de la mano de Juan Carlos Caballero, "ha dicho que ese personal formaba parte de la plantilla ‘movible’ del consistorio; cuando lo cierto es que el personal que ha tramitado las sanciones desde la pasada legislatura son funcionarios fijos del servicio". "Puede haber habido movimientos de personal", concluye Grezzi, "pero los encargados de tramitar las sanciones siguen en sus puestos, lo que evidencia que la excusa es otra mentira, y la decisión de no sancionar a los infractores ha sido política. Una política como la entiende el PP, corrupta y problemática para la ciudadanía”.