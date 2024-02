La portavoz socialista Sandra Gómez ha reivindicado las obras de recuperación de espacio público en la plaza de Roma en Nou Moles. Un proyecto de transformación urbana, ha asegurado, “que se está ejecutando gracias a que el anterior gobierno progresista de la mano de los socialistas desde Urbanismo lo dejó firmado y completamente atado porque es uno de los proyectos de renaturalización como el de Pérez Galdós que no le gustan nada ni a Catalá ni al PP”, ha manifestado tras la visita al espacio que ha realizado junto con representantes de la Asociación de Vecinos de Nou Moles y del centro de mayores de Nou Moles.

“Si no hubiese dejado firmada estas obras como concejala de Urbanismo, estoy segura de que no se hubiesen realizado porque suponen renaturalizar un espacio urbano, algo que ni a la señora Catalá ni al PP les gusta. Por eso, las han intentado tapar e invisibilizar. Es muy extraño en nueve meses no ha querido poner en valor unas obras de las que explican que hoy seamos, por ejemplo, Capital Verde Europea y que va a consolidar una zona de la ciudad de València ligándolo, además, con el Centro de Mayores de Noy Moles y con el pabellón deportivo de Nou Moles”, ha indicado.

En este sentido, la responsable socialista ha hecho hincapié en que las nuevas instalaciones deportivas se podrán estrenar finalmente dentro de unos meses “gracias al trabajo desarrollado por los socialistas tanto en la Generalitat como en el área de Deportes del Ayuntamiento de València para desbloquear unas obras que permanecieron paralizadas y bloqueadas por culpa del Partido Popular”.

“Este pabellón llevaba años cerrado y abandonado por el desgobierno del Partido Popular y nosotros nos pusimos a trabajar para desenredar el caos administrativo en el que nos encontramos el centro. Gracias a ese esfuerzo, en apenas dos meses las instalaciones se van a poder inaugurar y, por ello, queremos felicitar y dar la enhorabuena a todos los vecinos y vecinas por este hito conseguido”, ha continuado.

Finalmente, sobre la renaturalización de la plaza de Roma, Gómez ha recordado que las obras de transformación de la plaza de Roma en Nou Moles cuentan con un presupuesto de 500.000 euros y van a permitir, tal y como diseñó el anterior gobierno progresista, crear un gran espacio de ocio y disfrute para los vecinos y vecinas con una serie de dotaciones y servicios públicos fundamentales para la ciudadanía.