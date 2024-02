El concejal del Área de Urbanismo, Vivienda y Licencias del Ayuntamiento de València, Juan Giner, ha mantenido este lunes una reunión con representantes de la asociación vecinal de La Roqueta, con el fin de analizar los futuros proyectos que reclama el vecindario y que no cuentan con una asignación presupuestaria, ya que no fue aprobada durante el mandato anterior. En este sentido, Giner ha explicado que a principios de abril se dispondrá de un estudio para integrar todas las propuestas y ofrecer soluciones concretas a la reurbanización de los distritos de L’Eixample y Extramurs, especialmente de las calles Pelayo, Matemático Marzal, Convento Jerusalem, Ermita, Estrella y Julio Antonio. Se trata de iniciativas aprobadas por las entidades vecinales que están plasmadas en proyectos pero que no cuentan con una asignación presupuestaria. A partir de ese momento, se analizarán las conclusiones con los vecinos para concretar las actuaciones futuras.

Los vecinos del barrio de La Roqueta, en el centro de València, han reclamado al nuevo gobierno que desbloquee proyectos de movilidad que consideran fundamentales para la zona, como la reurbanización del tramo de San Vicente entre San Agustín y Plaza España o la activación de la zona de bajas emisiones o la creación de supermanzanas que reduzcan el tráfico rodado como se ha hecho en la Petxina y se está haciendo ahora en Orriosl. El plan de espacio público pendiente Son propuestas incluidas en el Plan de Recuperación del Espacio Público para los barrios de Extramurs y l'Eixample que se encargó en 2022 y que, según ha explicado Giner, se terminará de redactar ahora. "Trabajamos con las asociaciones para concretar los proyectos y que sean una realidad. Durante los últimos años se anunciaron muchas iniciativas que no contaban con el respaldo presupuestario necesario para llevarlas a cabo. Ahora vamos a presentar un estudio de viabilidad donde estableceremos con claridad las iniciativas que, contando con los vecinos, vamos a desarrollar”, ha destacado Giner. Seis grandes obras de la "capital verde" en punto muerto Durante la reunión, se ha analizado la situación del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicios de redacción de proyecto y dirección facultativa de las obras de la avenida de L’Oest, plaza Sant Agustí y calle Sant Vicent Màrtir, en el tramo comprendido entre la calle Guillem de Castro y la plaza Espanya. Giner ha anunciado que en los próximos días se mantendrá una reunión con los ganadores del concurso de ideas convocado por el anterior gobierno progresista con el fin de concretar diferentes aspectos del proyecto. En julio de 2022 el equipo liderado por Elena Climent y Silvia Pujalte ganó con su proyecto «Escalera de color» el concurso para la reforma de la plaza de San Agustín, que hace unos años ya fue objeto de una peatonalización blanda para ganar espacio peatonal y sacar autobuses de la plaza. La Roqueta entra en la lista de barrios con restricciones para aparcar La reforma del eje avenida del Oeste, San Agustín, San Vicente y plaza de España formaba parte del proyecto "ciudad de plazas" del gobierno del Rialto junto con las reformas de las grandes plazas de la capital: Brujas, Mercat-Lonja, Reina, Ayuntamiento y San Agustín. La reforma de este eje avanzará en la mejora paisajística y de movilidad de la principal puerta de entrada sur al centro histórico y comercial de València y contará con un presupuesto de siete millones de euros y 18 meses de duración de las obras. El ámbito a intervenir, de poco más de un kilómetro de longitud, representa un desafío para los equipos por el elevado número de aparcamientos subterráneos existentes y por la intrincada red de canalizaciones del subsuelo, que condicionan la plantación de arbolado. Otro de los proyectos pendientes, aunque no de Movilidad, en La Roqueta es la construcción de los famosos arcos chinos en la calle Pelayo, aprobados en los presupuestos participativos de 2022 y que todavía no han visto la luz. El Instituto Confucio de la Universitat de València volvió a reivindicar la semana pasada la construcción de este hito en la puerta de entrada al barrio con más población china, La Roqueta.