El concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad Jesús Carbonell ha anunciado que mañana martes una Junta Local de Gobierno extraordinaria del Ayuntamiento de València aprobará una modificación de las condiciones de la ORA para permitir que los vehículos con etiqueta de Cero Emisiones, emitida por la DGT, aparquen sin coste alguno en las zonas reguladas de aparcamiento azul, verde y naranja.

En una nota pública difundida por el consistorio, Carbonell ha explicado que esta medida, que ya se aplica en otras grandes ciudades tiene como objetivo “promover el uso de vehículos libres de emisiones contaminantes” y se enmarca dentro de las acciones que el gobierno municipal "está impulsando con motivo de la Capitalidad Verde Europea".

"Vamos a instalar 88 nuevos puntos de carga en mercados y zonas comerciales"

Así mismo, el edil de Movilidad ha destacado que la ciudad de València y la Comunitat Valenciana "aspiran a convertirse en referente de la movilidad sostenible y eléctrica”. En este sentido, ha recordado que el ayuntamiento “está impulsando la compra de vehículos eléctricos para el transporte público de la EMT y está trabajando en la instalación, en los próximos seis meses, de 88 nuevos puntos de carga en el entorno de mercados y zonas comerciales, para llegar hasta 119 columnas de recarga, frente a las 11 actualmente existentes".

El acuerdo que aprobará la Junta de Gobierno sobre las condiciones de estacionamiento regulado, con efectos del día 8 de febrero y que se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia, señala: "No será de aplicación el estacionamiento regulado en todas sus modalidades a los vehículos con distintivo ambiental cero emisiones".

PSOE: "La medida penaliza a los vecinos y los residentes de los barrios"

Por su parte, la regidora del Grupo Municipal Socialista María Pérez ha advertido: “No tiene sentido que para promocionar una flota menos contaminante María José Catalá opte también por penalizar y perjudicar a los vecinos y vecinas que hoy disponen de una zona verde para residentes”.

En estos términos ha valorado el acuerdo de PP y Vox "con el que María Jose Catalá sigue avanzando en su Plan Coche con una medida que abre la puerta a que los vehículos eléctricos puedan aparcar en las zonas verde, naranja y azul y penaliza a los residentes que tendrán más dificultades para aparcar en sus casas”.

Pérez ha señalado que en determinadas zonas “este tipo de medidas podría explicarse para la zona azul y la zona naranja, pero desde luego no para la zona verde porque no se trata solo de que los vehículos no sean contaminantes, sino de que los vecinos y vecinas que viven ahí tengan facilidades de aparcar”.

“Cuando hablamos de un uso racional del vehículo privado hablamos de la contaminación, pero también del uso del espacio público y con esta medida se fomenta el uso del vehículo privado en lugar de reducirlo y fomentar el uso del transporte público en el momento en el que València es Capital Verde Europea”, ha expuesto.