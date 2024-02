El Cabanyal pide medidas para blindar el uso residencial frente al turístico

La Asociación de Vecinos del Cabanyal ha reivindicado en la mesa de debate sobre los apartamentos turísticos organizada en el Ateneo Marítimo de la calle de la Reina que se cumpla el límite del 10% por manzana para esta actividad que se pactó con el anterior gobierno del Rialto y que queda recogido en el Plan Especial del Cabanyal. Así lo ha explicado el presidente de la entidad vecinal, Daniel Adell, quien asegura que el turismo es una oportunidad para un barrio que viene de una situación pasada de "tugurización", degradación y abandono del barrio por el plan de la prolongación de Blasco Ibáñez, pero con límites.

"No queremos morir de éxito"

"No queremos morir de éxito". "Queremos que sea un barrio eminentemente residencial y no un barrio para turistas". Para ello es fundamental recalcan que se frenene la transformación de bajos comerciales en apartamentos turísticos. "El barrio necesita tiendas de ropa, fruterías y papelerías, en suma, que no se expulse al comercio tradicional".

"Que se monten apartamentos turísticos en bajos de la zona cero que llevaban años cerrado no es un problema para el barrio", afirma Adell. Los vecinos reclaman con todo que el turismo y los servicios asociados a este se concentren en la zona nueva, en alusión a las nuevas unidades de ejecución de Doctor Lluch y Eugenia Viñes, donde está previsto un hotel. "Que se hagan los hoteles necesarios, con servicios, pero que el casco urbano sea para los residentes y no se expulse al comercio tradicional".

Tantos ilegales como legales

"Queremos tener los datos del fenómeno de los apartamentos turísticos, que afecta además a toda la ciudad, y que se implementen las mejores políticas.

El que fue gerente de plan Cabanyal, el arquitecto Vicente Gallart, ha expuesto los datos de apartamentos legales que hay en el barrio, más de 600, frente a los 58 que había en 2015. En el debate, que ha llenado de público el salón de actos del Ateneo Marítimo, han intervenido también Toni Cassola, en representación de la Federación de Asociaciones de Vecinos, quien ha cifrado en 9.000 los apartamentos turísticos (legales e ilegales) de toda la ciudad, casi el doble de la cifra que da el registro de apartamentos turísticos oficial de la Generalitat.

En la mesa de debate ha estado el concejal de Desarrollo Urbano, Juan Giner, cuya delegación ha puesto ya en marcha un plan de inspección de apartamentos con 700 inspecciones desde noviembre que han llegado ya al Marítimo. Representantes de la Policía Local del Marítimo también han explicado a los asistentes las acciones que se están llevando a cabo para controlar la explosión de apartamentos en el Cabanyal.