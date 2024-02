La nueva medida anunciada ayer por el concejal de Movilidad Jesús Carbonell en el sentido de que los vehículos de cero emisiones, con distintitivo azul de la DGT, no tendrán que pagar por estacionar en las zonas azules, naranja y verde de los barrios de València, no es nueva, porque ya existía parcialmente en el pliego de condiciones vigente de la ORA y se aplicaba en València. Además, el cambio introducido por el equipo de María José Catalá perjudica a los vecinos que tengan tarjeta verde y naranja para estacionar ya que otros coches de fuera de estos barrios, siempre que sean cero emisiones, podrán aparcar en estas plazas antes reservadas exclusivamente para residentes. Carbonell informó ayer de que la Junta Local de Gobierno, en una reunión extraordinaria, ha tomado esta medida como una novedad que busca promover el uso de vehículos no contaminantes, entre otras razones, porque València está inmersa en su Capitalidad Verde Europea.

Las etiquetas ambientales clasifican los vehículos según sus emisiones. Hay 4 tipos: CERO EMISIONES, ECO, C y B https://t.co/vBs44Dto7Z pic.twitter.com/eM0sy7Qu16 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) 19 de octubre de 2017

Sin embargo, esta exención de pago ya se estaba aplicando en València, con el anterior gobierno de Joan Ribó desde febrero de 2021, pero afectaba exclusivamente a las plazas azules, que son de libre uso previo pago y de rotación. Además, también era gratis para los residentes de aquellos barrios con zonas naranjas y verdes, que si eran dueños y usuarios de un vehículo cero emisiones tampoco tenían que pagar por estacionar en estas plazas ubicadas en el espacio público. Ahora con el cambio introducido por PP y Vox, absolutamente todos los conductores de vehículos con distintitivo azul de la DGT podrán aparcar en plazas azules, naranjas y verdes, con independencia de que sean vecinos o no, del barrio al que acudan a aparcar. Por tanto, los vecinos de barrios como Ciutat Vella Nord, La Roqueta, Botànic o Russafa, en los que antes solo podían aparcar los residentes, salen perdiendo pues como apunta la concejala socialista María Pérez, tendrán que compartir el espacio público disponible con más usuarios, con más coches, en definitiva.

Críticas de los socialistas

Los socialistas recuerdan que la medida ya existía para los vecinos y vecinas residentes en zonas naranja y verde así como en la zona zona azul. Por ello advierten que este anuncio es “un nuevo intento de manipulación” del PP y exigen a Catalá “transparencia”. María Pérez denuncia: “Avanza el Plan Coche de María José Catalá para hacer de València una ciudad hostil con sus vecinas y vecinos”. “Es decepcionante que enmarque en la Capitalidad Verde una medida que lo único que hacer es penalizar a los residentes de barrios como Ruzafa, La Roqueta o Ciutat Vella mientras hace un llamamiento a circular en coche privado”, ha advertido.

Por su parte, Sandra Gómez ha denunciado en su cuenta de "X" que esta iniciativa ya estaba en marcha desde 20321 y que efectivamente perjudica a los vecinos porque sus plazas ahora podrán ser ocupadas por otros usuarios.

Aclaremos:



1.- Se vende como novedad de #EUGreenCapital una medida recalentada en microondas porque lleva vigente desde 2021.



2.- La novedad es que quitan plazas exclusivas de vecinos/as y ahora cualquiera en coche puede venir y aparcar gratis en las zonas residenciales.… https://t.co/DXwAbSfhSQ — Sandra Gómez/💜 (@SanGomezLopez) 6 de febrero de 2024

"Por desgracia", la medida solo llegará a 70 vehículos por barrio

En declaraciones a Levante-EMV, la alcaldesa María José Catalá señaló que esta critica de las concejalas Sandra Gómez y María Pérez, del PSPV, o de colectivos vecinales como La Roqueta, "me parece irracional" y a que en la oposición "están desnortados". Con esta gratuidad para los coches menos contaminantes, "queremos incentivar que las personas puedan adquirir estos vehículos" pero en realidad "por desgracia", solo se podrán beneficiar de esta medida "unos 2.400 vehículos" del parque móvil de València, "unos 70 por barrio, dato que supone el 0,05% del parque actual de la ciudad, según informó a la prensa la propia alcaldesa.

En este tema, ha ironizado Catalá, con la oposición, "me pasa como cuando recuperamos las líneas de la EMT al centro, ya no sé si quieren que fomentemos el transporte público o no, y aquí me pasa que ya no sé si quieren que fomentemos los vehículos eléctricos o no. Cuando bonificas el vehículo eléctrico porque es más eficiente desde el punto de vista de la sostenibilidad te critican, cuando no lo haces te critican, en definitiva, a la oposición los veo desnortados". Esta exención de la tasa para los eléctricos en las plazas de aparcamiento del espacio público es una iniciativa que ya se da "en Madrid y en otrass grandes ciudades, que están haciendo una apuesta clara, por esto; por tanto no estamos haciendo nada distinto al esto de las capitales que tienen Zonas de Bajas Emisiones"

En definitiva, ha reiterado la alcaldesa, "A veces los escucho y no sé si quieren que seamos Capital Verde Europea, si quieren que fomentemos el transporte público, si quieren que fomentemos el vehículo eléctrico o no. Si se trata de levantarse por la mañana y criticar por criticar, si esa es la oposición, pues bienvenido sea", ha concluido de forma irónica.