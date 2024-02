L’ Associació de Veïns i Comerciants Amics del Carme ha presentado hasta 85 denuncias, a través del registro de entrada del Ayuntamiento de València, "algunas con varias reiteraciones, por el abuso en la ocupación del espacio público en Ciutat Vella". Los responsables de Amics del Carme, "confirmamos la afirmaciones hechas por la presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de València: “hay terrazas hosteleras que ocupan más espacio del permitido”. Esta situación provoca "problemas continuados en el espacio público de algunas zonas de València", señalan los residentes. En concreto en Ciutat Vella, "por el hecho que la trama urbana del centro histórico es particular y la utilizan no solo los residentes, sino también los visitantes y turistas: provoca problemas de movilidad de peatones". Esta situación ocasiona "muchas molestias diarias para los residentes e, incluso, algunas situaciones de peligrosidad: el espacio libre de las aceras (ya estrechas per se) se ve reducido por sillas, mesas, pancartas, pizarras, publicidad y otros objetos decorativos de bares, pubs, cafeterías, restaurantes, y otros negocios. Que no se pueda pasar con un carrito de bebé, con silla de ruedas, con el carrito de la compra, o una pareja de personas hombro a hombro por la acera obliga a los peatones a bajar a la calzada, con las molestias y el peligro que compuerta para su seguridad".

Relacionadas Los vecinos rechazan la ampliación de terrazas