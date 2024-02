Los 15 policías locales de València expedientados se exponen a ser apartados del servicio

Los 15 mandos y agentes de la Policía Local de València expedientados por la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento se exponen a una sanción "muy grave", según indican fuentes municipales, por los hechos de los que se les acusa: impartir presuntamente clases en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) y en la Fundación de Estudios para la Administración Pública (Fundestap), de UGT, sin haber solicitado y obtenido la compatibilidad legal necesaria y habiendo superado el número de horas permitidas por ley. En concreto, una vez sean llamados por los instructores del expediente disciplinario, tras ser oídos y cuando realicen su defensa, si aún así, se considerase que han cometido algún tipo de infracción, estos hechos podrían considerarse como faltas muy graves y podría determinarse la separación del servicio de estos funcionarios públicos, la suspensión de funciones desde 3 meses y un día hasta un máximo de 6 años, o incluso, el traslado forzoso.

La Ley Orgánica 4/2010, de 20 de mayo, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía, que sería aplicable en estos casos determina en su Capítulo II, en el Artículo 10, las sanciones a las que pueden dar lugar estos hechos:

1. Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de faltas muy graves son:

a) La separación del servicio.

b) La suspensión de funciones desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años.

c) El traslado forzoso.

2. Por faltas graves podrá imponerse la sanción de suspensión de funciones desde cinco días a tres meses.

3. Las sanciones que pueden imponerse por la comisión de faltas leves son:

a) La suspensión de funciones de uno a cuatro días, que no supondrá la pérdida de antigüedad ni implicará la inmovilización en el escalafón.

b) El apercibimiento.

No se ha notificado a los sindicatos en el Consejo de Policía

En este sentido, la sección sindical de CCOO de Policía Local de València ha distribuido un comunicado entre sus afiliados en el que manifiesta su malestar porque esta apertura de expedientes disciplinarios no se ha notificado a los sindicatos en el Consejo de Policía, tal como es preceptivo. "Dadas las consultas realizadas a esta Representación, -afirma CCOO en esta nota interna-, y en relación a la noticia aparecida en la prensa escrita, en la que se informa de la iniciación de expedientes disciplinarios a distintos funcionarios de PLV por presuntas irregularidades en materia del régimen de incompatibilidades, se informa de que se trata de causas y expedientes disciplinarios diferentes".

"El primero es por temas relacionados con la impartición de clases docentes en una academia privada de policía. Fundestap-UGT", se refiere la central sindical al expediente abierto contra un intendente a instancias de la resolución y la investigación realizada por la Agencia Antifraude. La otra causa, más generalizada, "afectaría a las horas realizadas como Instructor en el Ivaspe", y en ella, estarían implicados un inspector, dos oficiales y once agentes. En cualquier caso, CCOO ha subrayado: "Cumple estrictamente con la normativa de incompatibilidades, y no está afectada en ninguna de las causas. Igualmente, se informa que el pasado día 25 de enero, se celebró el Consejo de Policía, y en el mismo, no se informó a los sindicatos de la iniciación de expedientes disciplinarios tal como indica el Reglamento de la Policía Local de València y la Norma-Marco".

La Fundación de UGT confirma que facilitó la información a Antifraude

Fuentes de la Fundación de Estudios para la Administración Pública (Fundestap), de UGT, han confirmado a Levante-EMV que esta institución envió a la Agencia Antifraude la información que le reclamó dentro de su investigación. Estas fuentes señalan que al intendente expedientado, presuntamente por dar clases de forma irregular, se le han practicado las retenciones del IRPF en los pagos que se le han realizado. "Todo lo que se le ha pagado está fiscalmente en regla", han señalado estas fuentes que apuntan que a este mando policial "no se le pidió información sobre su compatibilidad", es decir, sobre si la tiene o no concedida por parte del Ayuntamiento de València. "Fundestap no tiene obligación de ejercer un control o vigilancia" sobre cada instructor que da clases en su institución. En todo caso, justifican fuentes de esta fundación de UGT, debe ser la administración del funcionario, el ayuntamiento; o el propio policía, quien pida esta compatibilidad y el consistorio quien vigile si la tiene y la ejerce arreglo a ley.