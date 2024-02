La oposición en el Ayuntamiento de València criticó ayer al equipo de gobierno local -formado por PP y Vox-- por falta de medidas ante los incendios que se están registrando en los últimos meses en la zona de El Saler.

«No sabemos nada de las actuaciones que se han puesto en marcha más allá de los cañones de agua que heredaron del Gobierno del Rialto», afirmó la concejala socialista Elisa Valía, que lamentó que «en lugar de trabajar», el concejal de la Devesa-Albufera, José Gosálbez (vox), «se dedica a verter acusaciones insidiosas con las que intenta tapar su negligencia y su incapacidad para estar al frente de la gestión del parque natural».

Valía insistió en que tras «el terrible incendio que puso en peligro la vida de los vecinos y vecinas de los bloques más cercanos no sé qué más tiene que pasar para que Catalá active medidas concretas que protejan tanto el parque como a las personas que viven allí». Por su parte, el grupo municipal de Compromís mostró su «preocupación» por la «ola de incendios». «Desde Compromís queremos felicitar a los medios de extinción por su pronta respuesta para poder dar por controlado el incendio en la Devesa de l’Albufera. Incendios cada vez más habituales fuera de la época estival, donde el cambio climático está jugando un papel fundamental en su virulencia», expuso el concejal valencianista Sergi Campillo.

Campillo condenó las «infames» manifestaciones de Gosálbez y subrayó, «que en un lugar tan sensible como la Devesa no necesitamos personas que hagan declaraciones incendiarias». «Lo más grave es que, a preguntas de nuestro grupo, -concluyó Campillo- hemos descubierto que el gobierno municipal destina solo dos agentes a la Devesa, una cifra ridícula y más cuando estamos en medio de un episodio de incendios como hacía décadas que no se veía».