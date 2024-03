El ayuntamiento renuncia a completar la compra del conjunto de la Alquería del Moro

El Ayuntamiento de València ha rechazado la oferta de venta de uno de los inmuebles que forma parte del conjunto de la Alqueria del Moro, destinado a dotación municipal dentro del proyecto de ampliación del Parque de Benicalap realizada por los propietarios argumentando que ninguna delegación o concejalía ha manifestado interés por quedarse los dos edificios ofrecidos. La Alquería del Moro, protegida como Bien de Interés Cultural, está compuesto por cinco inmuebles de los que el de mayor valor, la Casa del Senyor, fue restaurado en 2019 por el Ayuntamiento de València. Los otros cuatro, que incluyen terrenos y construcciones, son de propiedad privada pero están destinados a dotación por lo que el ayuntamiento debe expropiar las casas, lo que ha condenado a la mayoría al abandono.

La oferta de los propietarios al ayuntamiento se remonta a 2018 y ha tardado casi seis años en recibir respuesta. "No se conoce ningún interés para la adquisición de los inmuebles por parte de ningún servicio municipal, por lo que considera que no es adecuado técnicamente adquirir dicha propiedad para los intereses del ayuntamiento", apunta la resolución aprobada por el actual gobierno de PP y Vox. La compra directa solo se justifica, apunta la resolución de renuncia, en caso de necesidad, por las condiciones del mercado inmobiliario o por la idoneidad del bien, algo que en este caso no se daría.

La portavoz socialista, Sandra Gómez, ha criticado la renuncia a adquirir los terrenos de la Alquería del Moro que iban a servir para generar nuevos servicios públicos para los vecinos y vecinas de Benicalap dentro de la ampliación del Parque de Benicalap.

Detalle del conjunto de la Alquería del Moro / Germán Caballero

El ayuntamiento tiene pendiente de expropiación para destinarlo a dotaciones varios edificios históricos en Benicalap, entre ellos, el Casino del Americano y la Alquería de la Torre o del edificio de la Ceramo, que lleva años pendiente de rehabilitación. Proyectos que el PSPV asegura que dejó redactados, listos para ser aprobados y licitar y que ahora se encuentran sin presupuesto en 2024 para se ejecutados.