Un centenar de psicólogos y trabajadores sociales se ofrecen para atender a los damnificados el incendio de Campanar

Los psicólogos y trabajadores sociales del Ayuntamiento de València se han volcado con las víctimas del incendio de Campanar. En las primeras horas de la tragedia la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, se encontró con un centenar de profesionales, de distintos centros sociales de la ciudad, que se han ofrecido voluntariamente para atender a los damnificados. Unos voluntarios que se han ido repartiendo en turnos en distintos puntos de atención, uno de ellos en el edificio de Safranar donde se ha realojado a muchas de las familias afectadas, para poder atender las necesidades que vayan planteando, la más inmediata ahora, la organización de los funerales y la gestión del duelo.

Torrado asegura que fueron las responsables del equipo del Servicio de Atención a Urgencias Sociales (SAUS) las que el jueves pasado le pusieron en alerta sobre el incendio. De manera inmediata se organizó el dispositivo en la zona del siniestro para atender a las familias. Fueron momentos "muy difíciles en los que lo primero era dar respuesta a los afectados". "No hay protocolos para este tipo de situaciones, no es predecible que pueda pasar algo así", asegura Torrado que también ha vivido como concejala del Ayuntamiento de València la tragedia del Proof Spirit que dejó 18 fallecidos en el puerto de València y el accidente del metro de julio de 2006 en el que perdieron la vida 43 personas.

Desde el punto de vista de la asistencia social el tratamiento es igual para todas las víctimas, explica Marta Torrado, quien asegura que lo más duro ha sido conocer los casos personales y a las familias de las víctimas". "La principal preocupación para ellos era recuperar los cuerpos y han vivido unos días de mucha angustia". Para ellos, el ayuntamiento ha buscado ayuda especializada a través de la Asociación Viktor Frankl.

Cajas de alimentos para las familias realojadas en Safranar / F.B.

Para las personas, propietarios e inquilinos, que lograron escapar del fuego de las torres de Maestro Rodrigo la principal preocupación que trasladaban a los técnicos de ayuda psicosocial era todo los relacionado con la pérdida de la vivienda, en especial, con las coberturas del seguro y el pago de las hipotecas. La solidaridad de los valencianos volvió a quedar aquí de manifiesto con la instalación de un punto de informació y asesoramiento del Colegio de Abogados. Hay casos muy complicados, explica Marta Torrado, como el de una pareja de Bielorusia que ha perdido la documentación en el incendio y no puede acudir a su país ni a la embajada para renovarla por temor a represalias políticas.

La concejala de Servicios Sociales asegura que la tragedia ha dejado en positivo la "solidaridad tremenda" que han mostrado los valencianos, particulares y empresas que se han ofrecido a ayudar. Una solidaridad que se ha canalizado a través de la empresa "Valientes y Solidarios" de Campanar y del Ayuntamiento de València. Las prendas de ropa, calzado y artículos de higiene personal donadas ocupan una nave municipal en Benimaclet. Las necesidades de las 140 familias afectadas están cubiertas en gran parte. "Ya no se necesita nada más". Con todo, son materiales donados para los damnificados y mientras se sigan recibiendo peticiones no tomaremos decisiones sobre ese material". "Cuando las familias digan que ya no necesitan nada más entraremos a ver qué materiales hay y pediremos a las fallas que hagan un listado con sus donaciones, clasificaremos y a partir de ahí hablaremos con las organizaciones sociales que tratan con familiar vulnerables para hacerles llegar esa ayuda", explica Torrado.

Los afectados por el incendio de Campanar están "muy agradecidos" por la ayuda recibida. La visita de los Reyes, Felipe y Letizia, esta semana también ha sido muy valorada por los damnificados, que también reprochan la difusión de las imágenes de varios coches de alta gama que quedaron atrapados en el sótano del edificio, que no se vió afectado por el fuego, que en algún momento se dijo que eran de los vecinos y que en realidad pertenecían a un concesionario de la zona.