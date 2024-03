Compromís denuncia que Catalá no tiene inversiones para la Fuensanta

El grupo de Compromís en el Ayuntamiento de València ha denunciado que la alcaldesa, María José Catalá, no tiene previsto realizar ninguna inversión en el barrio de la Fuensanta. La formación valencianista critica la respuesta del gobierno municipal que reconoce que carece de dotación presupuestaria para acometer las mejoras que necesita el barrio. El concejal Sergi Campillo lamenta que Catalá haya rechazado la moción presentada por Compromís atendiendo a las necesidades expresadas por las entidades vecinales de la Fuensanta. "Es una respuesta inaceptable, la alcaldesa después de hacer una rebaja del IBI que beneficia fundamentalmente a los ricos, ahora dice que no tiene dinero para un barrio popular" le recrimina Campillo.

Sergi Campillo, concejal de Compromís. / F. Bustamante

La moción de Compromís

La moción que presentó Compromís en la Comisión de Urbanismo recoge todas las necesidades que trasladaron a los representantes vecinales de la Fuensanta a la formación valencianista en una reciente visita. Entre ellas, iniciar la redacción del proyecto de reforma del jardín de la plaza Murcia con la participación y consenso del vecindario, más allá de arreglar con carácter inmediato su parque infantil y su camino empedrado a la iglesia. También propone la reparación de los espacios comunes de la plaza Murcia y las calles de La Habana y de los príncipes de Mónaco. Otra de las reivindicaciones es la de finalizar la renovación de todo el alumbrado del barrio para hacerlo más eficiente energéticamente y para paliar la contaminación lumínica en el cielo.

Recuperación de zonas verdes

Compromís plantea en la moción un proyecto integral de rehabilitación de todas las zonas verdes y en concreto de los parterres que existen en el barrio para incluir más árboles, hacerlos accesibles e introducir más zonas de parques infantiles, de biosaludables y de calistenia. Asimismo, insta al Ayuntamiento de València a iniciar el procedimiento para adecuar el solar entre las calles del escultor Salzillo y Casa de la Misericordia, y adecuar el solar municipal a la calle de la Casa de la Misericordia para zona de socialización canina, aparte de contemplar la posible ubicación de una con mesas de picnic para el disfrute vecinal, con la participación y el consenso vecinal.

El concejal de Compromís per València Sergi Campillo lamenta que el gobierno de Catalá no atienda a las necesidades de mejora urbanística y de los jardines de la Fuensanta. “Después de visitar el barrio presentamos una moción para que se atendieran las reclamaciones vecinales, la respuesta del nuevo gobierno es que no hay disponibilidad presupuestaria para atender estas peticiones. Una respuesta inaceptable teniendo en cuenta que se acaba de realizar una rebaja lineal del IBI y de otros impuestos que ha supuesto 70 millones menos para las arcas municipales. Sin esa rebaja que beneficia sobre todo a los ricos ahora sí habría dinero para mejorar un barrio popular como es la Fuensanta”.