El Ayuntamiento de València ruega que no se tiren petardos entre las 15 y las 17 horas para sacar a los perros

El Ayuntamiento de València a través de la Oficina de Bienestar Animal, y en colaboración con el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia ha puesto en marcha una campaña de sensibilización y concienciación entre la ciudadanía del uso responsable de los petardos con el objetivo de mejorar la convivencia de las mascotas, especialmente perros y gatos durante las Fallas. El concejal de Bienestar animal, Juan Carlos Caballero, ha recordado que el bando fallero de este año “ya incluye la recomendación de no disparar artificios pirotécnicos entre las 15.00 horas y las 17.00 horas con el fin de respetar el descanso vecinal y el bienestar animal, pero desde la Oficina de Bienestar animal queremos dar un paso más que ayude a que las mascotas puedan integrarse y formar parte de las Fallas garantizando condiciones más amables para los animales en las calles y plazas de la ciudad”.

“Es por ello – ha continuado- que además de la limitación del uso de petardos durante una franja horaria concreta, la campaña incluye las recomendaciones del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia y saber cómo actuar para mejorar la convivencia durante los días de Fallas”.

Cartel de la campaña municipal para el respeto de las mascotas en Fallas. / Levante-EMV

La campaña está compuesta por una serie de cartelería que se ha distribuido por los MUPIS de la ciudad, así como los autobuses de la EMT y muestra la imagen de dos perros con el “mocaor fallero”, apelando a que los animales vivan las Fallas “también y tan bien”. Un juego de palabras que busca concienciar a la población en general, pero también a los propietarios de animales para minimizar el impacto que el ambiente fallero puede provocar en el comportamiento de las mascotas.

La cartelería

De ese modo, la cartelería a través de un código QR enlaza con los consejos que ha elaborado el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Valencia, como por ejemplo no dejarlos solos en casa, acondicionar un lugar seguro para ellos, no perder la calma y castigar al animal si se pone nervioso, etc.

“El objetivo es velar por la salud de los animales y lograr que una celebración tan multitudinaria como las Fallas pueda ser compatible con el respeto y cuidado de nuestras mascotas”, ha asegurado Caballero. “Los falleros y falleras también tienen animales en casa y son los primeros interesados en que sus mascotas puedan disfrutar a su manera de la fiesta y con el menor prejuicio posible para el animal”, ha añadido.

Premios bienestar Animal Fallero Sant Antoni Abat

En la misma línea de concienciación y sensibilización, la Oficina de Bienestar Animal se suma este año a la segunda edición de los premios “Bienestar Animal Fallero Sant Antoni Abat” impulsada por la Hermandad cuyo objetivo es premiar las escenas falleras que pongan de relieve la integración y participación de los animales de compañía en las fiestas falleras.

La Junta Central Fallera ya ha enviado las bases de los premios a todas las comisiones falleras para que puedan participar y presentar la documentación necesaria hasta el próximo martes 12 de marzo.

Los gatos son especialmente sensibles a los ruidos intensos. / M.A.Montesinos

Las escenas que participen en los premios se visitarán el día 15 de marzo para las comisiones infantiles y el 16 para las mayores y la entrega de los Premios se llevará a cabo en el transcurso de la entrega de premios de Junta Central Fallera.

La escena fallera que resulte ganadora recibirá el premio honorífico representado por un estandarte acreditativo que otorgará la Hermandad de Sant Antoni y la Oficina de Bienestar animal del Ayuntamiento de València.