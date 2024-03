Baenas: "Me voy. Esto es insostenible"

«El oficio se ha vuelto cada vez más insostenible. Las demandas logísticas, financieras y emocionales han alcanzado un punto en el que necesito tomar un paso atrás para evaluar y reajustar mi enfoque». Así se ha despedido Pere Baenas de la Sección Especial. Lo ha hecho coincidiendo con la presentación de la maqueta y la llegada de las primeras góndolas a Convento Jerusalén. El final del ciclo ya se anunció el mes de enero. Ahora ha explicado los motivos, que pasan por abandonar la alta competición para buscar otras salidas: «me he dado cuenta de que en otros ámbitos artísticos se valora más nuestra labor. He tenido la oportunidad de explorar diferentes formas de expresión artística y he encontrado un mayor reconocimiento fuera del mundo de las fallas. Esta experiencia me ha llevado a reflexionar sobre mi trayectoria y a considerar nuevas oportunidades fuera». A lo que hay que añadir que «la autopresión de la competición ha sido abrumadora. Mantener el nivel durante tantos años consecutivos ha sido un desafío constante, y cada vez se vuelve más pesado. Necesito parar para liberarme de esta carga y volver a conectar con mi pasión por el arte». Mensajes esgrimidos por otros artistas recientemente para abandonar una categoría que se está quedando alarmantemente huérfana de varios de sus artistas más solventes. Ahora, Baenas buscará despedirse de su última falla de Especial, la que hace 25, por la puerta grande.

Amenaza de lluvia

Puede parecer que la «plantà» va con tranquilidad, pero no es así: el año pasado, por estas fechas, tan sólo la falla municipal y la del Pilar habían salido a la calle. Este año, en un día 6 ya hay material en Ayuntamiento (donde se ha hecho la primera tirada de grúa con las palomas subiendo al pedestal), Almirante Cadarso, Antiga de Campanar, Convento... quiere decir que el proceso de transportar y escamparlo por la demarcación marcha dentro de los tiempos normales. De hecho, lo que sí que se han producido ya son los primeros cortes de calle. Hoy se esperan nuevas llegadas, que habrá tapar bien: amenaza lluvia persistente por la tarde.