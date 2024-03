Catalá: "Todo lo que Vox deje de hacer en derechos de la mujer ya me encargaré yo como alcaldesa de que se haga"

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, marca distancias con sus socios de gobierno de Vox en el Ayuntamiento de València. Haciendo valer su mayoría en la junta de gobierno el PP ha aprobado esta mañana su adhesión al manifiesto de apoyo al 8M de la Federación Española de Municipios y Provincias. Lo ha hecho después de que el partido que lidera Juanma Badenas impidiera, posteriormente hiciera alarde de ellos difundiendo un vídeo de burla en redes sociales, en el pleno de ayer aprobar una moción en defensa del Dia Internacional de la Mujer, que tampoco recibió el apoyo de los grupos de la izquierda por los recortes aplicados por el PP y Vox a las políticas de género y formento del empleo en Valencia Activa.

Vox por su parte ha votado en contra del manifiesto de la FEMP y presentado un manifiesto alternativo en la junta, que no ha recibido el apoyo de los populares. Un manifiesto, firmado por Juanma Badenas, en el que niegan los avances de los últimos años en materia de derechos de la mujer, cuestionan las inversiones en políticas de igualdad, las políticas "trans" y la "Ley del sí es sí", además de negar la violencia machista. Por otro lado Vox, ante la fuerte polémica suscitada y al parecer presionado por la dirección del partido en Madrid, ha retirado de las redes sociales el vídeo donde se hacía mofa del boicot a la moción del 8M que no salió adelante en el pleno, un hecho sin precedentes en el consistorio.

Tras la junta, en un acto con los Bomberos de València en el día de su patrón, la alcaldesa ha insistido en marcar distancias con sus socios de Vox. Catalá ha explicado que "como mujer al frente del ayuntamiento no daré ni un paso atrás para reivindiccar los derechos de las mujeres, las políticas de igualdad y el feminismo, en el que queda mucho camino por recorrer".

"Ni un paso atrás"

"Todo lo que no haga Vox en materia de igualdad ya me encargaré yo como alcaldesa de hacerlo". "Como feminista que me siento ni yo ni 13 concejales del PP daremos un paso atrás". "Toda cuestión, programa en material de empleo, igualdad y conciliación qe Vox no haga ya me necargere como alcaldesa de hacerlo". "En el día de la mujer estamos con las mujeres", ha recalcado Catalá.

El manifiesto aprobado eseta mañana en la junta recuerda que “el día 8 de marzo tiene sus raíces en la lucha de las mujeres por sus derechos porque, en 1908, un grupo de trabajadoras textiles se declaró en huelga en Nueva York para protestar por sus condiciones laborales”.

Igualmente, el texto del 8M recoge que “se ha avanzado mucho pero todavía queda mucho que hacer y, sin duda, los ayuntamientos y las diputaciones tenemos un papel esencial para lograr la igualdad real”. En este sentido, “las entidades locales nos comprometemos a promover la igualdad de género en todas las áreas de la sociedad y reconocemos que todavía existen desigualdades sistémicas que afectan a las mujeres en nuestras comunidades y nos comprometemos a abordarlas de manera activa con especial sensibilidad con las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes, las mujeres de diferentes etnias y las mujeres que viven en el mundo rural”.

No apoyaremos la retirada al paseo Guillem de Agulló, advierte Catalá

La alcaldesa ha reivindicado la igualdad de las mujeres para "la igualdad en el empleo, en la conciliación, contra la brecha salarial, para fomentar las carreras STEM en las niñas, para romper techos de cristal y sobre todo para el acceso a los puestos directivos", ha apuntado Catalá, quien se recalcaldo su rechazo a la "violencia machista con todas sus palabras", en clara alusión al negacionismo de sus socios de Vox.

"Lo de Vox puede ser sobreactuado pero los hechos van a demostrar que no daremos ni un paso atrás". "No se fijen en las palabras, fijense en los hechos", ha dicho Catalá quien ha dado a entender que Vox no marcará la agenda y anunciado, entre otras medidas, que "no votaremos para que se quite el paseo de Guillem Agulló de València" como han propuesto los voxistas.