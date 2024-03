Enmienda total de Catalá a Vox: “El distanciamiento es evidente”

Las fricciones entre los socios del ejecutivo en el Ayuntamiento de València continúan in crescendo. Han pasado solo cinco meses desde que PP y Vox firmaran un pacto para cogobernar la ciudad, pero lejos de mostrarse como un bloque monolítico, la tensión entre las agrupaciones capitaneadas por María José Catalá y Juan Manuel Badenas parece haber alcanzado su punto más crítico en la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer.

La víspera ya estuvo marcada por el rechazo de Vox a la moción presentada por el PP en defensa del 8M, una propuesta que tampoco avaló la oposición –se opusieron por los cambios estatutarios introducidos en Valencia Activa–, rompiendo de este modo el consenso de la corporación sobre un día tan señalado. Tras este fracaso histórico, los cuatro concejales de Vox fueron a celebrarlo a la Plaza de la Virgen con un “artista” disfrazado de torero y al grito de “Viva España”.

El vídeo de la escena soliviantó a medio X (antes Twitter) y Badenas terminó retirándolo de su cuenta, pero Catalá no ha dejado pasar la celebración de sus socios. “Yo no me hubiera prestado en la vida a una imagen similar”, ha sentenciado tras participar en la celebración del Día de los Bomberos, añadiendo que ciertas actitudes de Vox pueden estar “sobreactuadas”.

X

De hecho esta no ha sido su única discrepancia. En las últimas semanas Vox ha intensificado la estrategia de dar la batalla cultural en todos los ámbitos, y con cada controversia encuentran la enmienda del Partido Popular. Ocurrió cuando el concejal Gosálbez habló de “alarmismo climático” en una conferencia internacional. Sucedió ayer con la propuesta de Badenas de retirar el paseo dedicado a Guillem Agulló en Viveros. Y llueve sobre mojado este 8M con el manifiesto por la Igualdad de la Federación de Municipios y Provincias incorporado en Junta Local de Gobierno con los votos favorables del PP y en contra de Vox.

Preguntada sobre si las batallas culturales la distancian de sus socios, la alcaldesa se ha mostrado tajante. “El distanciamiento es evidente”, ha reconocido. “La distancia que tengo con mis socios de gobierno en materia de Igualdad, en la lucha contra el cambio climático y en no buscar el frentismo es evidente”, ha insistido. “Pero quiero que no os fijéis en las palabras ni en los gestos, quiero que os fijeis en los hechos –ha continuado–. Hoy la JLG ha incoroporado el manifiesto de la FEMP. La ciudad de València se ha comprometido a no perder ni un programa de empleo en materia de mujer y lo hará la misma alcaldesa y todos sus concejales, 13 de 17”.

“No vamos a votar a favor de que se retire el paseo de Guillem Agulló de Viveros de València. Y además estamos celebrando la Capitalidad Verde Europea que se capitanea desde la alcaldía, la cual no debatirá ni una de las cuestiones que objetivamente son irrefutables, como la existencia de un cambio climático. De hecho este gobierno ha solicitado unas ayudas al ministerio para seguir trabajando en programas que eviten la tensión climática con refugios frente a las temperaturas extremas en las calles de València”, ha anunciado la primera edil.

No obstante, pese a la aparente ruptura, Catalá ha descartado que las divergencias ideológicas afecten a la gobernabilidad del consistorio. El pacto sigue vigente. “Por encima de todo está la ciudad de València. El 8M yo no renunciaré a decir que soy una mujer feminista y mientras yo esté aquí no se dará ni un paso atrás, pero evidentemente en las cuestiones comunes seguiremos unidos. Lo que Vox no quiera hacer lo hará la alcaldesa”, ha zanjado.