IQOS Boutique Valencia acoge la única falla de interior que nace para no ser quemada

«Es la primera vez que hago una falla para no ser quemada», asegura Manolo Martín, el prestigioso artista fallero, durante la presentación en la boutique de IQOS de València del monumento cocreado junto al diseñador Rafael Parga. La segunda novedad, dijo, es que es «la primera falla que hago para un escaparate». No es cualquier falla, de hecho: ocupa, en vertical, las dos plantas de la boutique y llama la atención de los viandantes, que paran a hacerse fotos a toda hora.

El guiño más claro hacia IQOS es que la falla no se quema, no arde. No habrá combustión.

La idea de IQOS de plantar su propia falla en su exposición tiene un vínculo emocional, que la marca busca en cada una de las ciudades donde se instala. En este caso, es un homenaje en mayúsculas a València, con un monumento de más de 3 metros de altura. «Es la primera vez en mi vida que hago un escaparate-falla. Una curiosidad que tiene esta falla es que tocamos en ella todas las técnicas de trabajo y materiales: Tenemos la vareta, uno de los sistemas más antiguos y tradicionales de construir fallas a través del modelado de la madera, que lo podemos ver en una parte del árbol; y tenemos el uso de la impresión 3D en los elementos finales que decoran, como las naranjas», explicó el artista Manolo Martín. Pero el guiño más claro hacia IQOS es el que encabeza este artículo: la falla no se quema, no arde. No habrá combustión.

La falla, vista desde el escaparate de la planta baja. / Miguel Angel Montesinos

IQOS destaca por la innovación y el cambio de lo convencional para dejar atrás el humo del cigarrillo. Para Alejandro Flores, director de marketing de IQOS, «sabemos que las Fallas son un momento de celebración donde la ciudad se une para despedirse de lo viejo y abrazar nuevas oportunidades. En IQOS nos gusta ir un paso más allá y retar lo convencional. Por eso, este año queremos romper las reglas del juego e invitar a todos los fumadores adultos valencianos a dejar el humo atrás y conocer las ventajas de calentar tabaco con IQOS».