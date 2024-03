Vox no quiere que la activista Trini Simó tenga un parque en València

El grupo municipal de Vox y el teniente de alcalde Juan Manuel Badenas quieren que el futuro Jardín de Jesuitas no lleve el nombre de la activista feminista Trini Simó y que en su lugar rinda homenaje a alguna víctima del terrorismo. Así lo han confirmado fuentes del grupo municipal de Vox a Levante-EMV. El concejal de Parques y Jardines Juan Manuel Badenas ha dado una rueda de prensa hoy para anunciar una serie de proyectos emblemáticos de su área que se van a ejecutar en 2024 y 2025, y que suman más de 3,8 millones en inversiones.

En el caso del Jardín de Jesuitas, se ha referido al mismo como un Jardín Mediterráneo sin embargo ha evitado citar que este espacio ajardinado estaba previsto que se dedicase a Trini Simó, desde que se comenzó a desarrollar el proyecto y tras aprobarse en Junta de Gobierno en tiempos del alcalde Joan Ribó.

En esa línea, el concejal de Compromís per València Sergi Campillo y anterior responsable de parques y jardines ha señalado que de nuevo "el gobierno municipal de María José Catalá ha mostrado hoy su cara más sectaria. El concejal de parques y jardines y teniente alcalde de Vox ha anunciado que el nuevo jardín ubicado en el solar de Jesuitas no llevará el nombre del activista vecinal Trini Simó. Es decir, que le quitará el nombre que ya lleva oficialmente porque cabe recordar que esta propuesta fue aprobada formalmente en una Junta de Gobierno durante el pasado mandato".

Campillo recuerda que Trini Simó fue "una persona muy relevante para esta ciudad, una urbanista de gran prestigio que fue inspiración para muchas personas y que ayudó a mejorar a València".

Además, "nos sorprende que el gobierno de Catalá haga hoy una rueda de prensa para no anunciar más que este cambio de nombre porque los proyectos de renaturalización ya estaban presentados durante el gobierno de Joan Ribó". Y por tanto, respecto a los planes anunciados por Badenas, "no hay ninguna novedad excepto el anuncio sectario de que el jardín no se llamará Trini Simó por decisión del gobierno de la señora Catalá. Un sectarismo impropio de una democracia como es la nuestra”.

El concejal Juan Manuel Badenas de Vox. / R.L.V./Ayuntamiento de València

Respuesta de Vox

Fuentes del grupo municipal de Vox señalan que esta decisión de no dedicar el futuro espacio verde a Trini Simó "cuenta con el respaldo del PP, en tanto que socios de gobierno, pero deberá aprobarse en Junta de Gobierno el nombre definitivo. La intención de Juan Manuel Badenas, como el resto de parques y jardines, es dedicarlo a honrar a las víctimas del terrorismo". En ese sentido, "se están estudiando varias propuestas" para darle una futura denominación a este jardín.