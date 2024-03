Procesión de circunstancias y «chubasquero» para salvar al Cristo Yacente

La jornada del sábado se preveía inestable, pero no tanto como para llegar a abortar algunas de las procesiones, pocas, que se agendan para el Sábado de Gloria. Por eso, por ejemplo, la del Santo Sudario del Grao tuvo que quedarse en el interior de la parroquia, donde se hizo un oficio alegórico para honrar la prensa que cubrió la cara de Cristo ya muerto.

Desfile por las calles del Canyamelar / Moisés Domínguez

Sin "cant d'estil"

Emblemática es la Procesión del Cristo Yacente que se organiza la Hermandad del Santo Sepulcro. La talla recorre las calles del Canyamelar cubierta cuanto apenas con un tul, un Cristo muerto, que aunque es llevado a hombros con solemnidad por cuatro porteadores, tiene un toque especial de la tierra, porque cada cierto tiempo se para la procesión y se le canta «cant d'estil». Nada de esto pudo hacerse. Pero el Cristo salió. A cumplir una procesión de mínimos por apenas dos calles, pero lo suficiente como para poder anunciar su presencia. La delicada talla, escoltada por un pretoriano y con una María enlutada detrás, desfiló, eso sí, fuertemente protegida con un segundo plástico totalmente cubierto. Más parecía la víctima de un accidente que una muerte redentora. Era un chubasquero de emergencia para salvar el paso.

El Cristo, a la llegada a la parroquia del Rosario / Moisés Domínguez

Una vez dentro de la iglesia, la talla fue delicadamente despojada de los «cubres» y recolocada en el nicho. «Hemos estado pensando en retrasar la procesión, pero igual eso no era solución porque se ponía peor. Era todo imprevisible. Al final, hemos hecho lo que hemos podido» comentaba el presidente de la Hermandad.

"Lo que no podemos controlar..."

«Que lo que no podemos controlar no nos condiciones y no perdamos la perspectiva» aseguró el párroco del Rosario a los feligreses, entre los que se notaba la decepción por no haber podido cumplir con un acompañamiento a la altura de la simbología del día. Que no es otra que el hecho de que «el hijo descendió al lugar de los muertos y salió victorioso del sepulcro».

La Virgen María, ante el Criston ya reubicado en su sepulcro / Moisés Domínguez

Actos del domingo

Domingo, 31 de marzo.

Domingo de resurrección

13 h. Acto colectivo del Desfile de Resurrección. Salida desde el Mercat del Cabanyal y seguirá por Mediterráneo, Escalante, Pintor Ferrandis, Iglesia de los Ángeles, Pedro Maza, Reina (tribuna de autoridades), Semana Santa Marinera, Juan Jose Domine, Av. Puerto, Cristo del Grao, Ernesto Anastasio, Francisco Cubells, Rosario e Iglesia del Rosario.

14.30 h. En la Plaza de la Creu del Canyamelar, la Hermandad del Santo Sepulcro llevará a cabo el «Caracol», desfile en círculo que simboliza el final de la Semana Santa Marinera

En Santa María del Mar (Grao)

10 h. Salida de Jesús Resucitado hasta el puerto a la altura de la antigua Escalera Real, donde se llevará a cabo una ofrenda a los difuntos del mar.

10.30 h. Encuentro de Resurrección de Jesús Resucitado con la Virgen de los Dolores.

En El Rosario (Canyamelar)

9.30 h. En la plaza, Procesión del Encuentro entre el Cristo Resucitado y la Virgen.

12.15 h. Desfile de personajes bíblicos desde la Plaza del Rosario por dos itinerarios diferentes.

En San Rafael (Cabanyal Sur)

11 h. Encuentro entre el Resucitado (representado por un niño) y la Dolorosa de las Angustias en la puerta de la parroquia.

En Los Ángeles (Cabanyal Norte)

9 h. Encuentro de la Virgen Dolorosa con el Cristo Resucitado a la altura del 231 de la calle Escalante.