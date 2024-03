El Grau de Catalá: con prolongación de la Alameda y pasarelas sobre las vías

El nuevo urbanismo del gobierno de Mª José Catalá da por segura la prolongación del Paseo de la Alameda hasta el mar a través del desarrollo urbanístico del Grao, la última gran bolsa de suelo del frente marítimo por urbanizar, que incluye los restos del circuito de la Fórmula 1 y donde está prevista la construcción de 2.550 viviendas y un gran "delta verde". La conexión de esta avenida con el frente marítimo fue descartada por el anterior gobierno progresista que la sustituyó por un bosque urbano que resolvería en este punto de la ciudad el encuento del viejo cauce con el frente marítimo. Así se desprende al menos de la respuesta escrita que el concejal de Desarrollo Urbano, Juan Giner, ha dado a su predecesora en el cargo y actual portavoz socialista, Sandra Gómez, donde también se contempla una solución provisional para las vías del tren que atraviesan este desarrollo e impiden conectarlo con la avenida de Francia.

Giner responde en alusión al soterramiento de las vías, que pasan por la prolongación del actual túnel de Serrería hasta la CV-500, que "se ha tenido que atender es la conexión del sector con la ciudad por su parte oeste hasta tanto se proceda al enterramiento de las vías existentes". En vista de que la prolongación del túnel ferroviario no tiene plazos ni financiación, "la solución debe ser a la fuerza provisional hasta tanto se produzca el soterramiento de las vías". El concejal de Urbanismo recalca con todo "la voluntad expresa y manifiesta de esta corporación de que se inicien los proyectos y trámites necesarios para este enterramiento".

La solución provisional que apunta Giner volvería sobre la idea de salvar las vías del tren mediante un cajón ferroviario o mediante pasarelas (una opción más económica).La imposibilidad de llevar la avenida de Francia y la Alameda hasta el Grao por la existencia de las vías ferroviarias ha sido hasta ahora uno de los principales problemas de este desarrollo urbanístico. Su desconexión de la ciudad con los barrios del entorno de la avenida de Francia se resolvía en el plan parcial que presentó el arquitecto José María Tomás en 2018 al anterior gobierno progresista con un sistema de pasos elevados y terraplenes ajardinados que permitían la conexión viaria y peatonal. Un diseño que se volvió a modificar en la etapa de Sandra Gómez como concejala de Desarrollo Urbano para reordenar la edificabilidad del sector y elimnar la prolongación para el tráfico del Paseo de la Alameda.

En la respuesta a los socialistas, Giner confirma que se mantendrá el planeamiento vigente, esto es, el que incluye la prolongación de esta avenida de tráfico con el frente marítimo, porque la tramitación de la propuesta socialista no se llegó a aprobar. Explica Giner que en junio de 2023, cuando el PP llegó al Gobierno estaba en tramitación para el ámbito del PAI del Grao una propuesta de modificación del plan general de ordenación urbana vigente cuya evaluación ambiental perdió vigencia como consecuencia en la dilación de su tramitación del equipo de gobierno anterior. "Ante esta tesitura, analizando las cuestiones que afectaban al desarrollo de esta zona de la ciudad, se adoptó la decisión de mantener el planeamiento vigente en este ámbito. A tal fin se ha evaluado la compatibilidad de las previsiones contenidas en el planeamiento", expone el concejal en su respuesta al PSPV.

El PP en su respuesta culpa del anterior gobierno de que no se aprobara el planeamiento en trámite, algo que según recalca la portavoz socialista "es otra falsedad más del gobierno de Catalá. “La realidad es que sí se llegaba a tiempo, pero para eso había que aprobarlo antes de final de julio del 23 y el PP al llegar al gobierno no quiso aprobarlo para volver al planeamiento antiguo”. Para Gómez, Catalá, que acaba de anunciar la creación de un consejo asesor de urbanismo que estará integrado por cinco arquitectos de prestigio (Carlos Lamela, José María Ezquiaga, Alejandro Escribano, Marina Sender y Fran Silvestre) "no tiene proyecto para València de futuro y solo sabe mirar al pasado”. El PP quiere dejar el Grao "tal como está”, es decir, "con el circuito de F1, la prolongación de la Alameda, sin vivienda pública dotacional, sin delta verde, sin perspectiva de género, sin el aumento de terciario q proponíamos para empresas junto a la marina”

Pero lo “más grave” para la dirigente socialista es que “elimina un trozo de jardín del Turia ya ejecutado para hacer una rotonda”, en alusión al entronque del Paseo de la Alameda con el PAI del Cami Fondo y el antiguo cauce. “El gobierno de Catalá no tiene capacidad de trabajo y eso lastra la ciudad “, denuncia el PSPV. El planeamiento “podría haber estado aprobado y el PAI en marcha con la reparcelación”. Así ha insistido en que Catalá “hipoteca el futuro de Valencia".

Sandra Gómez además acusa a la alcaldesa de hipocresia por cuestionar y atacar la propuesta que el arquitecto José María Tomás, encargado del diseño del PAI del Grao, del cajón ferroviario ajardinado para sortear las vías y conectar la Alameda y la avenida de Francia con el Grao, y ahora lo da por hecho. "Antes criticaba la solución provisional de conexión hasta que se soterraran las vías y ahora la asumen”.

