Los vicentinos quieren que la Roqueta albergue un centro de estudios musicales para niños desfavorecidos

El Foro cultural La Roqueta- San Vicente Mártir propondrá mañana a la concejala Mónica Gil que el Monasterio de San Vicente de la Roqueta mantenga su referencia cultural, histórica y religiosa de la ciudad de València albergando un Centro de Estudios Musicales para formar a los niños de familias con pocos recursos y que la falta de medios económicos no sea un obstáculo para su formación cultural y profesional. Sería algo parecido a Misericòrdia Oberta, que se creó en el barrio de la Fuensanta, asegura el colectivo.

"Pensamos que los niños que viven en el extrarradio y que estudian en colegios con menos recursos, tienen derecho a disfrutar de un lugar emblemático que cuente con un salón de actos y claustro en un entorno agradable y en el centro de València", aseguran desde el Foro.

Interior de la Roqueta tras la rehabilitación. / Levante-EMV

Monumento nacional

El Monasterio de La Roqueta está declarado Monumento Histórico Nacional y Bien de Interés Cultural (BIC). Desde los años setenta es propiedad del Ayuntamiento de València y hace ya casi una década fue rehabilitado íntegramente a la espera que se le asignara un uso definitivo. Las propuestas han sido muchas y finalmente el anterior gobierno decidió que albergara oficinas de la Concejalía de Cultura y en la planta baja tuviera un espacio dedicado al mártir valenciano, incluido un pequeño centro de interpretación y recepción de peregrinos, así como un salón de actos y sala de exposiciones. Sin embargo, el actual gobierno ha descartado prácticamente el traslado de oficinas de la Concejalía de Cultura, opción que tampoco apoyaban claramente las entidades vicentinas. De ahí que ahora el Foro cultural La Roqueta- San Vicente Mártir proponga que el monasterio se destine a la inclusión de "todas las clases sociales y económicas de nuestra ciudad, porque el ayuntamiento es la casa del pueblo y el pueblo somos todos sin exclusión".

"Un monumento histórico no puede devaluarse ni perder su memoria histórica y cultural"

"Un monumento histórico no puede devaluarse ni perder su memoria histórica y cultural. Y no olvidemos de que se trata de un lugar muy relevante del cristianismo. No queremos que un lugar tan destacado de nuestra cultura se convierta en un albergue de oficinas frío, ni que sirva de plataforma para provecho de políticos de paso, después de tantos años de lucha", asegura el foro.