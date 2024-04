Las visitas de grupos de turistas se reducen a 25 personas como máximo y sin megafonía

La pérdida de conexiones con el AVE de Madrid y la saturación del aeropuerto de Manises preocupan al Ayuntamiento de València. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá exigió ayer al Ministerio de Transportes que restituya los dos AVE por sentido suprimidos en la línea Valencia-Madrid por las obras en Chamartín. «Aquí llueve sobre mojado y el chuleo del ministerio a la ciudad de Valencia es permanente. Exigimos que se agilicen todas las obras de estación pasante de Atocha para que los valencianos puedan parar y salir desde Atocha y también exigimos que se restituyan las frecuencias que hemos perdido», dijo la alcaldesa. «Estamos indignados». «Valencia pierde cuatro trenes de alta velocidad, dos por sentido. Esta reducción de la frecuencia se suma al perjuicio que supone para los valencianos y los empresarios que todos los trenes dejen de ir a Atocha para ir a Chamartín y no vamos a tolerarlo», afirmó Catalá. En este sentido, añadió que la solución no es incrementar el número de vagones «porque eso es incrementar la oferta, no la frecuencia», añadiendo «reduciendo la frecuencia lo que pierde la ciudad es competitividad. Desde el Ayuntamiento lo tenemos claro, no más chuleos a la ciudad del ministerio y del gobierno de España. Necesitamos recuperar la frecuencia en el transporte público para recuperar competitividad de nuestras empresas y el tejido competitivo de la ciudad».

En relación a las obras en Chamartín fuentes gubernamentales responden los trabajos empiezan el 8 de abril y terminan en julio. A partir de julio, se recuperarán progresivamente las frecuencias. El plan de transporte de Adif permite mantener el 95 % de la oferta de plazas actual, tanto en las relaciones con València como con Alicante, e incluso poner en marcha un servicio nuevo de AVE que conectará Valencia y Alicante con varios destinos de Castilla y León.

En relación al aeropuerto de Manises, que este año ganará cinco destinos más (103 en total), la concejala de Turismo, Paula Llobet, destacó que se está trabajando en una posible ampliación de la terminal con la Generalitat.

El Ayuntamiento de València presentó ayer un Decálogo de Buenas Prácticas dirigido al colectivo de los guías turísticos que fija un límite de 25 personas para los grupos turísticos guiados que visitan la ciudad, cifra que se rebaja a 20 en Ciutat Vella, el distrito con más turistas por metro cuadrado de València que mayores problemas tiene por la proliferación de apartamentos turísticos o la llegada de cruceristas.

Hasta ahora no había límites claros para los grupos de turistas. Podían llegar autobuses con capacidad para 60 o 70 personas con un único guía. A partir de ahora se tendrán que dividir los turistas en varios grupos y organizarse rutas para «minimizar las molestias», explicó la concejala de Turismo e Innovación, Paula Llobet, que informó junto con la vicepresidenta Asociación de Guías Oficiales de Turismo de la Comunitat Valenciana, Vanessa Chirivella, del contenido del decálogo, que establece que los guías que trabajen en València tenga la titulación necesaria y reconocida por la Generalitat. Se trata de poner límites al «intrusismo» que existe en este sector en la ciudad.

El objetivo del decálogo es avanzar hacia un turismo de calidad, explicó la concejala de Turismo e Innovación, Paula Llobet, cuya delegación ha sacado a licitación la redacción de un plan estratégico del turismo en València. Para avanzar en esa calidad, el decálogo establece que los guías utilizarán sistemas de audio individualizados para evitar el exceso de ruido y en cumplimiento de la ordenanza municipal de Contaminación Acústicas evitarán el uso de micrófonos o megáfonos.

Entre los principios del decálogo se incluyen, además de limitar el tamaño de los grupos turísticos para minimizar molestias, la obligación entre los guías locales de coordinar las rutas. Para ello, el Ayuntamiento de València, pondrá en marcha una nueva aplicación que proporcionará información en tiempo real de los puntos de la ciudad con mayor concentración de turistas. Esta información se obtendrá a través de los sensores que el ayuntamiento ha empezado a colocar en distintos puntos de la ciudad. De momento ya se han colocado un centenar. Los grupos de turistas y sus guías «se tendrán que coordinar los grupos para no causar molestias y fijar en caso de ser necesario rutas alternativas para que el tránsito sea más fluido». «Si la aplicación nos dice que hay mucha gente visitando la Lonja los guías podrán reprogramar las rutas», matizó.

Llobet destacó que los guías turísticos son «los mejores embajadores para que quienes nos visitan respeten las normas, como no sentarse a comer en las escaleras de los edificios protegidos como la Lonja». En esta línea, el consistorio quiere que los guías también se fomentará el consumo de gastronomía local y se promoverá la sostenibilidad.

También apuntó Llobet que la Concejalía de Cultura en colaboración con Visit Valencia se ha comprometido a mantener actualizada la información sobre las incidencias en los museos o salas de exposición y también las novedades para compartirla con los guías de modo que se pueda ofrecer el servicio del mejor modo posible, sin aglomeraciones que compliquen la circulación por las calles o la actividad normal de determinados espacios como el Mercado Central, una de las visitas obligadas para los turistas.

La concejala y la representante de los guías destacaron que es necesario combatir el intrusismo del sector en la ciudad. «Queremos garantizar que los grupos turísticos que visitan nuestro museos y monumentos llevan guías autorizados y por eso estamos trabajando con la Generalitat y la Policía Local para identificar a estas personas y evitar que puedan ejercer los guías no acreditados». Para ser guía turístico se exige una titulación específica y superar el examen que convoca Turismo de la Generalitat. Titulación que también se exigirá a los guías extranjeros. El ayuntamiento a través de la Policía Local y la Generalitat pondrá el acento en perseguir el intrusismo con inspecciones.

