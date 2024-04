La reurbanización del Mercado de Torrefiel avanza para no perder fondos europeos

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ha asegurado hoy que supermanzana ha sido una mala iniciativa y "los socialistas deberían preguntarse por qué funciona tan mal". "No es culpa de la policía local sino de la mala señalética. La gente no sabe dónde se puede aparcar y hay que darle una pensada. La supermanzana como obra póstuma del gobierno del Rialto ha sido un fracaso", ha dicho Catalá. "Le daremos una pensada y haremos que funcione".

La alcaldesa ha respondido así a las declaraciones de la concejala socialista, Sandra Gómez, quien, tras una visita a la superisla de la Petxina, ha asegurado que el aparcamiento irregular ha vuelto hoy a la supermanzana sin que la policía atienda a las llamadas de los vecinos. Sandra Gómez asegura que la “inacción” de Catalá contra la ocupación de zonas peatonales por parte de vehículos privados está provocando una “desnaturalización generalizada de estos espacios en toda la ciudad” como el Cabanyal o Pérez Galdós

La concejala socialista confía en que el PP no haga en la reurbanización del Mercado de Torrefiel, que hoy ha visitado la alcaldesa, lo mismo que en la supermanzana de la Petxina y permita que los coches ocupen el espacio público ganado al peatón. Gómez ha asegurado que "la falta de proyectos de Catalá le hace cubrir su agenda con las actuaciones del urbanismo que dejaron planificadas los socialistas y que ella cuestionó cuando estaba en la oposición". "¿Va a dejar que en Torrefiel suceda lo mismo que en La Petxina y otras zonas como las calles peatonalizadas del Cabanyal o Pintor Segrelles, y se llenen de coches?", ha preguntado la portavoz socialista.

Catalá ha respondido que la reurbanización y peatonalización del entorno del Mercado de Torrefiel, proyecto heredado del anterior gobierno progresista, se hará para no perder subvenciones europeas, pero se darán alternativas para el aparcamiento. El mercado de Torrefiel "no tiene nada que ver con la supermanzana", ha continuado la alcaldesa. "No vamos a perder ni un euro de fondos europeos". "Ya hemos perdido bastante con el retraso de la Edusi". La alcaldesa ha explicado además que el Mercado de Torrefiel es uno de los proyectos que han revisado y comprobado que "hay gazapo" y hay problemas porque incluye la eliminación de plazas de aparcamiento en el entorno de una infraestructura económica que necesita el parking para seguir funcionando. Queremos darle una alternativa de aparcamiento a los vecinos y usuarios para que no se reduzca "en exceso" el aparcamiento.

Solución al taxi en Joaquín Sorolla

La alcaldesa también se ha pronunciado en relación a las mejoras que solicita el sector del taxi en la zona de la Estación Joaquín Sorolla donde puntualmente hay problemas para encontrar servicios y ha asegurado que está abierta a negociaciones con el sector porque hay que arreglar el problema y se está trabajando con la conselleria para valorar los cambios que sean necesarios. Es un servicio público que se debe prestar.