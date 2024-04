El hotel de las naves de Guatla sigue en tramitación

La portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de València, Sandra Gómez, ha denunciado esta mañana que el gobierno de Mª José Catalá, del PP, continúa "tramitando la licencia de actividades para la empresa del hotel de las naves de Guatla", en el barrio de la Saïdia. "Hemos tenido acceso al expediente de tramitación del hotel y queremos denunciar que Catalá lleva meses engañando a los vecinos y vecinas", ha aseverado la portavoz socialista, que como concejala de Urbanismo en la pasada legislatura impulsó la modificación del planeamiento de la manzana de la fábrica de Guatla para trasladar la mayor parte de la edificabilidad residencial y terciaria a otros puntos del barrio y liberar este gran patio de manzana para uso dotacional. En paralelo el servicio de Licencias, que en la pasada legislatura estaba en manos de Compromís, que había admitido a trámite el proyecto de la residencia, tenía, tras la orden de paralización por parte de Urbanismo, que resolverlo en el sentido contrario.

"La documentación lo deja todo negro sobre blanco", afirma la portavoz socialista. En julio, ya con el PP en el gobierno, constan solicitudes de informes a los servicios así como los informes elaborados de subsanación de deficiencias. El último informe está fechado en el mes de marzo de este mismo año, para comprobar el cumplimiento de la dotación de aparcamiento”. Por tanto, ha insistido, “es evidente que han seguido requiriendo documentación a la empresa porque están verificando que el proyecto cumple con todas las condiciones para concederles esa licencia”.

El concejal de Desarrollo Urbano, Juan Giner, pidió a Sandra Gómez que "no enrede, no maree y no mienta los vecinos del barrio de San Antonio". "Fue el gobierno de Joan Ribó y Sandra Gómez el que creó el problema con las licencias de las naves de la calle Guatla y somos nosotros ahora quienes lo estamos arreglando", ha apuntado Juan Giner. El concejal ha explicado que ayer mismo se reunieron con los vecinos para explicarles la situación actual del proyecto.