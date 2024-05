La federación vecinal vuelve a reclamar una moratoria de licencias para apartamentos turísticos

La Federació d’Associacions Veïnals de València (Faavv) ha celebrado una nueva reunión de su Comisión de Ocio y Turismo en la que participan las distintas asociaciones vecinales de la ciudad. En la misma se ha analizado la reunión mantenida en los últimos días con el Ayuntamiento de València en la que, entre otros temas, se abordó esta cuestión. Como conclusión principal, "desde el movimiento vecinal organizado se sigue insistiendo en la urgencia de detener la avalancha de pisos turísticos que inunda la ciudad y que ya es totalmente insostenible", subrayan los portavoces de esta entidad vecinal.

En la reunión mantenida con el ayuntamiento, en la que participaron por parte del gobierno municipal el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias Juan Giner; el concejal de Seguridad Jesús Carbonell; y la concejala de Participación María José Ferrer San Segundo, se abordó ampliamente la problemática de la vivienda en la ciudad. Dentro de esta cuestión, los apartamentos turísticos representan "un grave problema al incrementar exponencialmente los precios de los alquileres y al provocar que no haya vivienda disponible en València para residir, diagnóstico que fue compartido por parte del equipo de gobierno".

Un proyecto de regulación más restrictivo

Se informó por parte del ayuntamiento "de un incremento de las denuncias realizadas a los apartamentos turísticos ilegales, así como de un proyecto de regulación que sea restrictiva para la apertura de nuevas viviendas de uso turístico", añaden las mismas fuentes.

Tras analizar el contenido de esta reunión en la Comisión de Ocio y Turismo de la Faavv, "desde las asociaciones vecinales se concluyó, en primer lugar, que el mencionado incremento de denuncias sobre apartamentos turísticos, en concreto 156 en los últimos cuatro meses, sigue siendo totalmente insuficiente cuando estamos hablando de miles de apartamentos turísticos ilegales en la ciudad".

Asimismo, se incide de nuevo desde el movimiento vecinal, en la necesidad de un régimen sancionador que sea realmente efectivo, "impidiendo la actividad de estos negocios ilegales de forma efectiva y no con multas que no dejan de ser meramente anecdóticas para quienes se están lucrando sobremanera aprovechando esta situación". Para la Federación vecinal es imprescindible que, si se inicia por fin una regulación por parte del ayuntamiento, "ésta sea totalmente restrictiva para nuevos pisos turísticos y no pase a legalizar los que actualmente operan fuera de la legalidad".

Además de la modificación del procedimiento sancionador actual, los responsables de la federación vecinal de València proponen "la creación de un registro público de alojamiento turístico, así como informe y revisión de los criterios de concesión de las licencias de compatibilidad urbanística". También señalan "la necesidad de conocer el número de hoteles y apartamentos turísticos y su distribución por la ciudad, para abordar así una regulación que sea efectiva".

Urgen a redactar una ordenanza

Además de la redacción de una ordenanza que regule licencias y actividad, la Faavv plantea contemplar las viviendas de uso turístico como una actividad económica, sujeta a la correspondiente licencia de actividad, así como "la obligatoriedad de la solicitud de licencia hotelera de acuerdo con los previsto en el PGOU, siendo preceptiva la obtención previa de la compatibilidad urbanística expresa y no con la mera declaración responsable".

Otra propuesta es que las licencias estén limitadas en el número y en el tiempo. Con topes de carga turística y posibilidad de revocación, estableciendo unos porcentajes máximos de implantación de las viviendas de uso turístico en los distritos de la ciudad, otorgando prioridad absoluta a la vivienda residencial frente al resto de usos, y regulando las distancias entre apartamentos turísticos ubicados en planta baja con el fin de evitar la simplificación del tejido comercial de los barrios en el uso turístico hotelero.

Revisión de la fiscalidad urbana

También se plantea entre las propuestas vecinales "la revisión de la fiscalidad urbana, pólizas de seguros singulares; información a los residentes e identificación de la actividad y sus responsables; régimen sancionador y regulación y limitación de los cambios de uso del suelo residencial a terciario".

Asimismo, "se incide en la necesidad de establecer una moratoria de licencias hoteleras para apartamentos y hoteles hasta regular los cambios de uso y la capacidad de carga turística en cada barrio".

Por último se apuesta por promover "la transformación de las viviendas turísticas existentes en viviendas de alquiler joven mediante la exención fiscal, con el compromiso de mantener la calificación durante, al menos, 10 años y que la gestión de estas viviendas corra a cargo de las agencias públicas municipales".