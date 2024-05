Felicidad en Castellar-l'Oliveral: "Los mayores podrán volver a salir a la fresca"

La detención de los presuntos responsables de la ola de asaltos que habían sufrido los vecinos de los Pobles del Sud de València ha sido recibido con alivio y felicidad completa entre los habitantes de, como ellos dicen, "un lugar maravilloso para vivir, pero en el que ahora había miedo. Las personas mayores lo estaban pasando muy mal. Nos decían si no podrían salir a la fresca este verano". No repicaron campanas, pero sí que había satisfacción. La Delegada de Gobierno, Pilar Bernabé, acudió junto con responsables de la Guardia Civil no para comunicar la detención, que ya se sabía, sino para compartir el momento de felicidad con las fuerzas vivas de Castellar-l'Oliveral.

Aunque las cuatro personas, dos de ellas menores de edad, están detenidas, se quiere transmitir una sensación de control de la situación, razón por la cual Bernabé ha prometido que la presencia preventiva de las fuerzas de seguridad se va a mantener.

"Ha sido un trabajo muy costoso y quiero dar las gracias a todas las fuerzas de seguridad. Y la prueba del trabajo de prevención hizo efecto porque los presuntos delincuentes salieron de aquí y es lo que hizo que la Guardia Civil los pudiera detener. Ahora veo en las caras de los vecinos, que pueden estar tranquilos. Pero vamos a seguir planificando una acción continuada en la seguridad de estos pueblos. Que sientan esa presencia y sigan viéndolo. Hay un compromiso serio y firme por parte de la Delegación del Gobierno de seguir trabajando en un plan de continuidad de los encuentros que mantenemos respecto a la seguridad de los pueblos de Valencia”.

"Han quedado secuelas psicológicas por el miedo"

Las personas mayores eran las principales víctimas. "Ahora pueden estar tranquilos". Decían los vecinos que "más allá del valor de lo que robaran, en problema era el miedo. No tener la vida plena. Y hay personas que ahora mismo tienen secuelas psicológicas. Es el día de volver a la normalidad todos. Ver que nuestros mayores estaban sufriendo era muy duro para nosotros".

De momento, las actuaciones están bajo secreto de sumario. "Los menores pasarán a disposición judicial este sábado y los otros dos el lunes. Desde ese momento ya las cuestiones no se pueden decir porque forman parte de la investigación. Que viene trabajándose desde hace tiempo, priorizando esta actuación. Podemos decir que esas medidas preventivas son las que propiciaron el desplazamiento de estas personas y, por extensión, su detención".