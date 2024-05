Un domingo sin hora de cierre

La Virgen de los Desamparados llega a su día grande como centro de un mes que empezó con las Cruces de Mayo y que acabará con el Corpus, ya en el tránsito hacia junio. Y lo hará con una sensación muy clara: la festividad, el fervor, la advocación, no ha perdido un ápice de fuerza. Es una fiesta «in». Sin ningún tipo de promoción -no pasa de los límites de la ciudad y su potentísima área metropolitana- pero no le hace falta más para garantizar un lleno absoluto.

El programa de hoy es altamente previsible, con 18 horas ininterrumpidas de celebración, honra y honores. Con el programa habitual: la descoberta de cinco de la madrugada, la Missa d’Infants, que celebra su centenario, y donde quedará exhibido el nuevo mapa de autoridades presentes tanto en el oficio como en el posterior Traslado, el acto indomable por definición.

La fiesta lo es del centro de la ciudad y si sale de las plazas Reina y Virgen, es de milagro. Por el recorrido para ver los adornos de fachadas, por la pirotecnia que vuelve a la plaza del Ayuntamiento o por la matinal solidaria en Doctor Collado.

Por la tarde, la Procesión adelanta su horario. Es normal, después que el camino se prolongara mucho el año pasado por una de las grandes novedades que trajo el Centenario de la Coronación: el anda a mano, movida por «collas» de voluntarios, más espectacular, pero que prolongó el recorrido hasta las once de la noche. El anda llegó para quedarse, por lo que el desfile empezará a las cinco y media con las Fallas y, a las seis y media con las entidades ciudadanas.