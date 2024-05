La celebración de la fiesta de la Virgen de los Desamparados sirvió de escenario para que la plaza del Ayuntamiento se reencontrara con las sensaciones de la «mascletà» casi dos meses después de Fallas, convocando a los aficionados a la habitual cita de las 14 horas para presenciar un disparo de Pirotecnia Aitana. Más pequeño que uno convencional, al no disponer de las medidas de seguridad convencionales -la jaula- pero sí con la suficiente potencia como para hacer pasar un muy buen rato. Los efectos digitales fueron uno de los puntos fuertes del espectáculo, que fue seguido por una más que respetable presencia de público. No había falleras en el balcón, ni megafonía con música, ni el pirotécnico subió al balcón, liturgias de los días de marzo, pero el concejal de Fallas, Santiago Ballester, sí que bajó a felicitar a los responsables de Aitana. Como dato curioso, algo que sucede en esta plaza cuando se dispara en estas fechas: el sonido es igual de potente, pero la visual -entre quienes están cerca o en los balcones- no es la misma: los plataneros disponen ahora de ramas llenas de hojas, lo que dificulta «ver» el disparo. A pesar de lo cual, la pirotecnia cumplió sobradamente.

Dansà en la plaza de Doctor Collado. / moisés domínguez. valència

El disparo, que tendrá su continuidad el 2 de junio con el Corpus, fue uno de los momentos importantes de una jornada llena de matices y sabores. Porque, por ejemplo, la plaza de Doctor Collado se llenó para asistir a los Jocs Solidaris, expositores de asociaciones solidarias, rematado con una nueva «dansà», en este caso por las calles del barrio y con la presencia de la fallera mayor y corte de 2023. Antes, el día anterior, el Cottolengo del Padre Alegre recibió también bailes y Ofrendas.

Una celebración con mil festejos / moisés domínguez. valència

Y hoy, la Ronda a la Verge

Los festejos continúan durante todo el mes de mayo, pero ya más dentro de la Basílica. Sin embargo, para este lunes queda otro de los grandes acontecimientos: la Ronda a la Verge. Desde las ocho y media, la plaza acogerá un espectacular concierto lírico que lleva años reuniendo al público por miles aprovechando toda la amplitud de la plaza.