Carbonell (PP): "Los fondos europeos no peligran aunque no se entierre el túnel de Pérez Galdós"

El concejal de Movilidad Jesús Carbonell ha salido al paso de las críticas de la oposición y de los colectivos vecinales y ha defendido que la no supresión del túnel de la avenida de Pérez Galdós en el plan que va a impulsar el gobierno municipal de PP y Vox "no tiene porqué poner en peligro los fondos europeos" que ha recibido el Ayuntamiento de València para acometer la regeneración urbana de esta vía altamente masificada por el tráfico motorizado. "Lo he repetido muchas veces -ha dicho Carbonell- pero veo que aún no se ha interiorizado: en la memoria técnica que el Ayuntamiento de València envió a Europa para obtener los fondos europeos, en el proyecto que se remitió a Europa en definitiva, en ningún caso se contempla la supresión del túnel". Por tanto, "difícilmente", Europa puede retirar estos fondos europeos por este motivo si esta actuación no figuraba en el dossier que recibió y valoró. De hecho, el concejal señaló que en el concurso de ideas convocado por el ayuntamiento sí se introdujo esta obligatoriedad de eliminar el paso inferior pero no en la propuesta que obtuvo la financiación europea. "Es falso" que se enviase en la memoria remitida a los fondos Next Generation la obligación de suprimir el paso inferior.

Suprimir el paso inferior está descartado

Asimismo, Carbonell ha reiterado que el gobierno municipal liderado por María José Catalá ha descartado el soterramiento del túnel ahora "por los costes adicionales derivados de los informes de seguridad y de las obras de mejora en el alcantarillado", que se no se habían previsto, y que han disparado los sobrecostes del presupuesto inicialmente redactado. De hecho, el munícipe del PP ha reiterado que se partía con un presupuesto de 11,8 millones para acometer la regeneración urbana de Pérez Galdós de los que 8,8 millones los aportaba Europa, y el 10% lo pagaba el ayuntamiento. A eso hay que añadir el IVA, lo que suponía un montante global de 11,8 millones. Tras las catas efectuadas por los técnicos y tras los estudios efectuados en el túnel y en el colector que cruza toda la avenida, entre otras instancias, con ingenieros de la Universitat Politécnica, se ha concluido que toda la obra costará finalmente 21,7 millones. De hecho, hay que sumar 2 millones de la sustitución de la loseta de cubrición del colector, que está en mal estado y tiene que sustituirse de forma urgente; 3,6 millones de costes derivados de "la infravalaloración" de la urbanización y 2,6 millones más del alcantarillado. En total, el presupuesto final sube a 21,7 millones y casi duplica lo presupuestado inicialmente.

De 11,8 millones a 21,7 millones, la obra se duplica

Por otro lado, la estimación efectuada por las empresas Gecival y Cercle Territorio, Paisaje y Arquitectura, que ganaron el concurso de ideas para el diseño de la reforma de Pérez Galdós, ha concluido que enterrar el túnel costaría otros 19 millones de euros más, aparte de estos 21,7 millones, y que debe solucionarse con una infraestructura técnica diferente. Por ende, los técnicos de estas empresas concluyen que suprimir ahora el paso inferior implicaría retrasar a 2028 el fin de las obras, que recordemos, tienen que estar acabadas como fecha tope en diciembre de 2025, para que esos 8,8 millones de los fondos europeos no se pierdan. El resto del montante de la obra, casi el 70% y más de 12 millones, los pagará el consistorio, aseguró ayer Carbonell que afirmó que no se renuncia al soterramiento del túnel sino que se aplaza por ser "inviable" acometerlo en esta actuación.

La reparación de la losa que cubre el colector es urgente

Tal como explica la memoria justificativa redactada por los técnicos de Gecival y Cercle Territorio, Paisaje y Arquitectura, la reparación de la losa de cubrición del colector que cruza Pérez Galdós es urgente. Debe hacerse antes de 5 años, por motivos de seguridad para el tráfico vial. Así, en la citada memoria se especifica: "Independientemente de la cubrición final del paso inferior y la urbanización del resto del ámbito, debido al estado de la losa actual de cubrición del colector, se recomienda realizar la sustitución de la misma. Para la sustitución de la losa de cubrición se estima que será necesario un presupuesto no inferior a 2 millones de euros, así como un plazo de ejecución de la obra de 8 meses. Todo ello sin considerar costes y plazos de redacción de proyecto, licitación y dirección de obra". Además, en caso de proceder a un refuerzo provisional de la estructura, a falta de realizar unestudio de mayor profundidad que garatice la viabilidad y grado de mejora que se conseguiría, se estima que, para reparar toda la superficie vista de las vigas desde el colector sería necesario un presupuesto no inferior a 1 millón de euros, así como un plazo de ejecución de 24 meses. Todo ello sin considerar costes y plazos de redacción de proyecto, licitación y dirección de obra; en este caso, además, resulta necesario que previamente se realice la obtención de datos y evaluación del estado actual de la losa de cubrición. También hay que tener presente, "las complejidades de los trabajos a realizar al encontrarse en el interior de un colector general: no se puede actuar en época de previsión de lluvia, todos los trabajos se realizan de forma manual y con equipos especiales para escape y protección frente a gases".

Adicionalmente a lo expuesto, para poder facilitar una planificación de los trabajos futuros a realizar, los técnicos de Gecival y Cercle estiman que los trabajos para valorar el estado actual del conjunto de la estructura del paso inferior-colector y su interacción con el terreno "se estima que será necesario un presupuesto de unos 100.000 euros, y un plazo total mínimo de 4 meses". Estos trabajos se corresponden "con las campañas geotécnicas, geodésicas y de auscultación estructural, así como el análisis de los resultados y una evaluación del estado actual de la estructura". Posteriormente, "se debería realizar un estudio de soluciones para identificar la mejor alternativa para la eliminación del paso inferior, con el objetivo de aprovechar su superficie y garantizar un comportamiento estructural adecuado del colector". Se estima que para la realización de estos trabajos "será necesario un presupuesto de unos 60.000 euros, y un plazo mínimo de 3 meses". A partir del estudio de soluciones se podría encargar la redacción del proyecto y posterior ejecución de los trabajos, cuyos plazos e importes dependerán de la solución finalmente elegida.