El sindicato de bomberos denuncia vejaciones y control de opiniones por parte de la dirección del cuerpo

El Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (Spplb) de València, ha denunciado que "de un tiempo a esta parte, la presión que se ejerce desde la Jefatura de Bomberos hacia el colectivo es constante y no sólo a nivel profesional, sino también a nivel personal". "No es difícil comprobar un desapego importante entre el Staff de la Jefatura (altos mandos del Cuerpo: Jefatura, inspectores y la mayoría de los oficiales) y la masa del colectivo de Bomberos, algo que se evidencia cada vez más en los actos de celebración del patrón de Bomberos, donde se vislumbra una más que evidente desafección entre las dos partes, donde no se mezclan ni relacionan prácticamente oficialía y tropa", precisa el sindicato en un comunicado.

Incorporación de 77 agentes al cuerpo de bomberos de València. / Levante-EMV

Malestar creciente

El malestar entre el colectivo ha ido creciendo a lo largo de los últimos años y se ha visto incrementado aún más si cabe desde que, "de manera continua por la Jefatura, se revisa y se controlan incluso las opiniones personales en foros privados, o en charlas sindicales o profesionales, o ante la realización de cualquier crítica constructiva, en su caso". Ante estas situaciones, dice el Spplb, "se produce la inmediata intervención de la Jefatura a cada cuestionamiento del funcionamiento del Servicio que se hace desde la base del Cuerpo, para que nadie se salga del tiesto, para que nadie haga manifestaciones o critique el funcionamiento “ideal” que el Staff pretende vender de cara al ayuntamiento como certificado de calidad de su gestión o valía".

"Se revisa y se controlan incluso las opiniones personales en foros privados o en charlas sindicales o profesionales"

La "realidad" del cuerpo

Pero el sindicato asegura que "la realidad es evidente y no puede esconderse: mal estado de vehículos, uniformidad inadecuada, procedimientos selectivos de altos mandos (oficiales) que generan dudas y la constante censura, han producido un malestar latente que se ha visto sobrepasado por los terribles acontecimientos que han dejado en evidencia las carencias de ese mundo ideal que la Jefatura de Bomberos quería trasladar", lo que ha provocado el malestar y preocupación del colectivo, pues "si no hay crítica o cuestionamiento del sistema, éste solo puede ir a peor y sus consecuencias perjudiciales a más".

El ejemplo de un bombero "vejado"

Como ejemplo, la desproporcionada reacción del Jefe y de la Inspectora de Logística donde "públicamente insultaron y menospreciaron a gritos a un bombero raso por haber expresado en un foro profesional donde se encuentra gran parte de la base de la plantilla, de una manera coherente y sin ningún tipo de desprecio o mala intención, su opinión a la respuesta que la Jefatura estaba dando al colectivo pasados unos días del gran incendio de Campanar, sobre la falta de empatía de ésta hacia un colectivo que había quedado muy afectado".

Bomberos de València en el incendio de Campanar. / Levante-EMV

"Lejos de reconocer o valorar, el Jefe de Bomberos llamó de manera despectiva, amenazante y vejatoria al bombero para que acudiera al Parque Central, donde el bombero tras acudir se sintió humillado y vejado públicamente por los insultos y amenazas vertidas por el actual Jefe de Bomberos y por la inspectora, y donde no se llegó a más, gracias a la intervención de otros bomberos que se interpusieron".

Dudas sobre la actual jefatura

Toda esta situación "deja serias dudas sobre si la actual Jefatura está a la altura de lo que se espera de un Jefe de Bomberos y un gran malestar en el colectivo, donde nunca había pasado una situación como esta y cuya justificación no puede darse en la tensión acumulada, ni en la falta de profesionalidad de los bomberos, pues se trata de la generación más formada y preparada de la historia y momentos críticos ya los ha habido con anterioridad (accidente del metro, incendio buque Proof Spirit, bombero asesinado en acto de servicio,...) y nunca reaccionó la Jefatura de este modo".

"Esta situación deja serias dudas sobre si la actual Jefatura está a la altura de lo que se espera de un Jefe de Bomberos y un gran malestar en el colectivo"

Por todo ello, al SPPLB le queda claro que "no es por el colectivo ni es por el momento, es por la Jefatura, y ésta debe cambiar". Para el Sindicato Profesional de Bomberos, "este tipo de actitudes y comportamientos no se pueden permitir; por ello, hemos solicitado al ayuntamiento la exigencia de responsabilidades y la adopción de medidas de respuesta que cambien esta dinámica tan perniciosa y perjudicial para un colectivo fundamental dentro del ayuntamiento y para la ciudad de València, poniendo todo nuestro empeño en que se exijan estas responsabilidades y se adopten las medidas que proceden".