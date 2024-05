Radiografía del reciclaje en València: los jóvenes son los menos concienciados

Enmarcado en la Capitalidad Verde Europea, coincidiendo con el Día Mundial del Reciclaje, el equipo directivo de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos de València (Emtre) ha presentado un estudio del comportamiento ciudadano en relación al depósito de residuos. El informe ha sido elaborado por la Universitat de València y su balance global es positivo: la ciudadanía tiene un alto compromiso con la separación y el reciclaje. En concreto, más del 82% de los vecinos del área metropolitana recicla los residuos.

Pero el estudio liderado por Haydeé Calderón revela otros datos interesantes, algunos menos halagüeños. Según las cifras desgranadas minuciosamente para focalizar y personalizar la estrategia comunicativa en diferentes segmentos de la población –también en cada uno de los 45 municipios que forman parte de la zona referenciada–, los jóvenes son quienes obtienen porcentajes más bajos en relación al reciclaje, a pesar de tener un mejor acceso a las fuentes informativas. En total, un 22,5% de jóvenes afirman no reciclar, y un 7,5% no sabe si en su casa se recicla o no. Preguntada por qué es precisamente este segmento poblacional el menos interesado en la separación de residuos, Calderón ha identificado dos factores dominantes. Por un lado, durante la etapa estudiantil tienen menos tiempo y están desarrollándose en la vida, con lo que falta consolidar ciertos comportamientos como el reciclaje. Por otro lado, en edades tempranas hay una actitud crítica y de desconfianza hacia el proceso de reciclaje, y ese es uno de los grandes retos de la Emtre: convencer a la población de que sus residuos llegan a destino y son reaprovechados.

En ese sentido, el presidente de la Emtre, José Emilio Belencoso, y el concejal de Limpieza de València, Carlos Mundina, han coincidido en valorar la importancia del estudio como mapa para saber dónde incidir con iniciativas que hagan más eficiente la estrategia del organismo metropolitano y la colaboración de los ayuntamientos, así como continuar impulsando acciones de educación ambiental para fomentar el reciclaje de residuos, especialmente en entre los jóvenes. Estas acciones, ha dicho el director de la capitalidad verde Antonio García, pueden ir orientadas a que este segemento demográfico integre la separación de basura desde más pequeños, de tal manera que ni siquiera tengan que pensar a la hora de hacerlo.

Rueda de prensa de la Emtre / L-EMV

Otro dato interesante extraíble del estudio se encuentra en el apartado de barreras o dificultades para la separación correcta de residuos, enfocado en la problemática. Aquí, el millar de personas encuestadas destacan como principal problema la falta de espacio en casa para poner los cubos por colores. El estudio detecta así un problema urbanístico y transversal a buena parte de la población, especialmente en las ciudades: los pisos son demasiado pequeños para casi todo.

Finalmente, la investigación de las académicas Haydeé Calderón, Teresa Fayos y Berta Tubillejas desvela otro aspecto sobre el que la Emtre tiene trabajo: una de cada tres personas jamás ha utilizado los ecoparques móviles y fijos. Por contra, una dato esperanzador: la intención futura de "informarse más sobe la correcta separación" y "esforzarse más por separar mejor" es de 3,5 y 3,7 de media respectivamente. La calificación más elevada es de 3,8 sobre 5 y corresponde a la intención de esforzarse más por separar de las mujeres, el grupo de edad más joven y el de mayor edad. Los que menos intención tienen, los hombres entre 35 y 54 años.

