Fallece el primer alcalde de la democracia Fernando Martínez Castellano

La ciudad de València ha perdido a uno de los referentes históricos de la Transición: su primer alcalde de la Democracia, Fernando Martínez Castellano, a los 82 años. Un cargo histórico al ser el primero surgido de las urnas desde la finiquitación de la Dictadura y a pesar de la brevedad del mismo, puesto que fue el primer edil de la ciudad del 21 de abril de 1979 al 5 de octubre del mismo año.

Martínez Castellano, considerado un socialista del ala más dura del partido, encabezó la lista del PSOE en las primeras elecciones democráticas, en las que el "cap i casal" se convirtió en una de las ciudades del cambio. El empate técnico del PSOE y Unión de Centro Democrático, con trece concejales cada uno, se decantó hacia un cambio de progreso gracias a lo seis ediles del Partido Comunista.

Su desapego con la dirección del partido y acusaciones de irregularidades en las finanzas internas del partido fueron el detonante para que tuviera que le llegaran en cascada la expulsión del partido y por ende, la dimisión forzosa como alcalde. De hecho, la crisis se venía larvando ya desde el verano, al acusarle el partido de no llegar control alguno sobre los movimientos económicos, que derivaban en la falta de control sobre 16 millones de las antiguas pesetas (un poco menos de 100.000 euros actuales). Expulsión y dimisión que se produjeron un 11 de septiembre -aunque trascendió al día siguiente-. La expulsión la consideró Martínez Castellano, en aquel 1979, como la consecuencia de "la situación conflictiva en la que se encuentra el partido" en alusión al enfrentamiento entre los sectores socialdemócrata y crítico (o "marxista") del partido. Castellano estaba alineado con este segundo sector, que había enterrado Felipe González en el congreso de mayo de 1979 (con su célebre alegato "Hay que hacerlo críticamente. Hay que ser socialista antes que marxista") Finalmente, Joan Lerma y Fernando Ramón presentaron ante la junta electoral una comunicación de la comisión gestora federal del partido, en la que se informaba de la expulsión del partido por haber sido sancionado.

Con el tiempo, su caso creó jurisprudencia a la hora de determinar que el acta de concejal no pertenece al partido, sino a la persona. La lista corrió y la alcaldía pasó a ser detentada por Ricard Pérez Casado, que detentaría hasta 1989 y su plaza de concejal a Enrique Ten. En el discurso de toma de posesión, Pérez Casado fue elegante con su antecesor a pesar de haber sido expulsado del partido, al expresar el "respeto sincero, demostrado a lo largo de cinco meses de trabajo cotidiano, codo a codo, hacia la gestión de mi precedesor, cuyos aciertos hemos celebrado todos y cuyos mínimos errores asumimos todos, y en especial el grupo socialista del Ayuntamiento. La circunstancia aciaga nos duele a todos y me permitirán ustedes que la sintamos con mayor intensidad los que fuimos sus más directos y transparentes colaboradores. Desearía que, en nombre de lo que para nosotros, los socialistas, es una gran y enorgullecedora tradición, reclamáramos para el primer alcalde democrático de esta gran ciudad el reconocimiento a su labor al frente de un municipio crispado y difícil". Martínez Castellano se apartó de la primera línea y nunca más volvió a aparecer en ninguna lista.

Su primer día en el despacho: "un banderín del Bayern Munich"

Recordaba hace unos años, en un debate de la Semana Ciudadana, cómo fue su entrada en el despacho de alcaldía, que hasta entonces había detentado Miguel Ramón Izquierdo. "ahí había un banderín del Bayern Munich, un sofá rojo que se mantenía como una reliquia de Santa Teresa porque decían que, en una visita, el dictador se mareó y fue atendido en él y nada más. Ni un proyecto, ni un papel. Sólo una cosa del Mercado de Castilla y una instalación deportiva en El Saler. Nuestra primera acción fue pedir un préstamo para poder pagar las nóminas». Y, decía, se encontró «una ciudad sin asfaltar, sin luz, con chabolismo, estercoleros, con una policía local ineficaz y con su oscura brigada. Aquello era un campo de minas". Más aún, recordaba que "se nos dio órdenes en el partido de no levantar alfombras. Y las que levantamos nos las comimos con patatas". Recordaba con orgullo "no permitir ni un ladrillo más en el Saler y plantar los primeros árboles en el río". Pero a la vez, en plena Batalla de València, no le faltó la recepción de un paquete bomba. Durante su alcaldía visitó la ciudad de Valéncia el dictador rumano Ceaucescu, a quien hizo entrega de las llaves de la ciudad.

La estatua de Franco y y el cambio de nombres en las calles

Y también el primer pleno bajo su presidencia se aprobó la retirada de la estatua de Franco que había en la plaza también a su nombre. Lo mismo que la sustitución de nombres de calles dedicadas a personajes o instituciones de la Dictadura. "Lo hicimos a base de sentido común. No teníamos por medio ninguna ley de Memoria Histórica. Tan sólo una mesa, sentarnos y tratar de buscar un acuerdo con nombres que, además, saltaba a la vista que no podían continuar recibiendo honores". Esto incluyó la Plaza del Caudillo por la denominación de Plaça del País Valencià, finalmente también suprimida. "Queríamos que fuera la Plaza de Blasco Ibáñez. Esa era la primera opción. Pero en una de las últimas decisiones de Ramón Izquierdo cambió el Paseo de València al Mar por avenida Blasco ibáñez. También pensamos en Plaza del 9 d'Octubre". Recordaba también que "queríamos haber cambiado más, pero en aquel momento las cosas había que hacerlas con cuidado". Sobre la estatua de Franco evacuó consultas a Alfonso Guerra "y me preguntó: "¿El caballo pide alfalfa?". Le respondí que no, claro. Y me recomendó que, de momento, lo dejara para más adelante". Se sustanció en 1983.