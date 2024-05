Carbonell anuncia más radares de Velocidad en la ciudad de València

El concejal de Movilidad y Policía Local de València, Jesús Carbonell, ha anunciado la colocación de nuevos radares de velocidad en distintos puntos de la ciudad especialmente conflictivos en este sentido. El anuncio coincide con el atropello de un niño de siete años por parte de un vehículo que luego se dio a la fuga y que está siendo buscado intensamente por la policía. Ese atropello se produjo en la Ronda Norte, en un lugar donde los vehículos, en condiciones normales, ya circulan a más velocidad de la autorizada.

Un aparato, varios cajones

En concreto, Carbonell ha anunciado la licitación, ya en marcha, para la adquisición de un radar y varios cajones que se colocarán en esos puntos más problemáticos, de manera que el aparato vaya rotando aleatoriamente por cada uno de ellos. "Somos conscientes de que hay determinados tramos en los que determinados conductores, incívicos, dicho sea de paso, incumplen la normativa y desde luego está en nuestro ánimo acabar con ello", ha relatado el concejal.

Radar de velocidad colocado en la Avenida del Cid. / Levante-EMV

En la actualidad, ya existen dos radares de velocidad que se mueven por cuatro cajones colocados en espacios como la Avenida del Cid o Pío XII.

Sobre la investigación del atropello, el concejal ha asegurado que "se está avanzando" y "no me cabe ninguna duda de que al final daremos con los infractores, que demás han cometido un delito de los más reprobables, que la omisión del deber de socorro. Como ser humano eso me parece casi lo peor".