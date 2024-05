Los expulsados del restaurante por llevar abanicos LGTBIAQ+ denunciarán ante la Fiscalía

Las personas expulsadas el domingo de un restaurante de comida marroquí en calle La Nau, en el centro de València, han emitido un comunicado denunciando la “la discriminación, humillación y vejación” sufrida por cuestiones vinculadas con su “identidad sexual y de género”, así como por su orientación sexual. Asimismo, los afectados se están asesorando judicialmente para tomar medidas ante lo que consideran un delito de odio, lo cual se concretará, indican, en una denuncia ante la sección de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía Provincial de València.

“Nuestra intención es que esto no quede impune”, explica Joaquín Artime, uno de los afectados. “Le dio la vuelta a un abanico arcoíris de papel. Ante esa situación dijimos, ¿nos vamos o nos quedamos? Y lo que hicimos fue sacar un segundo abanico. Ahí se tensó la situación”, relata Artime. “Lo grave fue que en ningún momento entramos a discutir, pero tampoco supimos reaccionar. Podríamos haber grabado o llamado a la Policía, pero nos quedamos en shock. Nos íbamos y ella nos seguía gritando”, continúa el afectado. “Al final en redes hemos avisado de que este no es un espacio seguro para nosotras”.

Dicho aviso fue recogido por Levante-EMV el mismo domingo con la versión de la dueña del restaurante, que confirmaba el malestar de los denunciantes. Fátima, con 17 años de actividad en el local de la calle La Nau, evidenciaba su posición al respecto: tiene firmes convicciones religiosas y equipara cualquier símbolo LGTBIAQ+ a beber alcohol o cocinar cerdo en su local. “Si me obligan a exhibir ese tipo de símbolos tendré que cerrar el restaurante”, decía Fátima, quien había recibido la bandera arcoíris como una “agresión moral”.

Su postura estaba clara y de hecho, tal como explica el comunicado de los cuatro firmantes, volvió a defenderla en Internet: “La agresión se prolongó a través de su respuesta a nuestras reseñas en Google, donde mostramos nuestro descontento”, explica el texto recogiendo las palabras de un comentario donde el restaurante decía: “Habéis los cuatro cubiertos mis manteles con vuestras banderas horribles, y en terraza mía que alquilo!!!! Quitaos estas banderas o no voy a servir comida he dicho. Habéis hecho una agresión moral dentro de mi restaurante. Que Allah os guíe al camino recto. Habéis desviado muchísimo, y en vuestra edad”.

Google ha borrado los comentarios debido a la respuesta del colectivo LGTBIAQ+ que, de forma espontánea, publicó mensajes en el perfil del restaurante a modo de protesta. En este sentido, los cuatro expulsados del restaurante de comida marroquí y libanesa trabajan para que esto se rectifique y la gente pueda saber que el local “no es un espacio seguro” para la comunidad.

"Estas violencias están interiorizadas, el problema no es la procedencia de la dueña del restaurante"

No obstante, más allá de los esfuerzos para contener el caso dentro de los límites de la LGTBI-fobia, la noticia ha escalado y ha terminado convertida en un altavoz para otros discursos de odio. “Dado el volumen de comentarios que hemos recibido a través de las redes, cargados no solo de LGTBI-fobia sino también de islamofobia, manifestamos que no queremos que se utilice nuestra denuncia para ejercer violencia islamófoba. Nos posicionamos en contra de cualquier comentario y agresión de este tipo que atente contra la dignidad de las personas por su origen o su religión. Al respecto, sólo diremos que hemos tropezado con una persona LGTBI-foba que ha usado sus creencias para atacarnos”, subrayan los cuatro firmantes.

Preguntado por esta cuestión concreta, Artime explica que él personalmente ha recibido "más violencia por parte de gente blanca cisheterosexual española", con lo que no tiene sentido aprovechar este caso concreto para alentar los discursos racistas. “El problema no está en la procedencia de la dueña del restaurante. Está en una LGTBI-fobia interiorizada independientemente de las personas que la evidencian. No es que estas violencias vengan de una parte de la población, sino que están generalizadas”, insiste. Y añade: “Después de todo lo que ocurrió llegaron a escribirme televisiones para que hiciera declaraciones, mi impresión es que buscan sensacionalismo en torno a un problema serio y grave que va más allá de creencias y orígenes”, concluye Artime.