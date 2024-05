Los vecinos decriben el castigo de vivir junto al túnel de Pérez Galdós

Distintos colectivos vecinales han hecho oir su voz en el pleno del mes de mayo del Ayuntamiento de València contra la decisión del nuevo gobierno de PP y Vox de mantener, de momento, el túnel de Pérez Galdós. Los vecinos han tomado la palabra en el hemiciclo para describir el castigo que supone vivir junto al ruidoso y transitado túnel de la avenida de Pérez Galdós, una barrera que divide los barrios de Extramurs y Olivereta desde los años 60.

"Para ir al supermercado hay que recorrer medio kilómetro y dar rodeos que cuando aprieta el sol son insoportables". "Cruzar la avenida con semáforos que duran 30 segundos en verde" requiere rapidez de reflejos. Circular en bicicleta supone exponerse a elevados niveles de polución, mientras que para encontrar pasos de peatones hay que recorrer distancias de entre 200 o 300 metros, han asegurado. "En verano buscamos sombras debajo de un zaguán o de una farola mientras esperamos el bus porque es una avenida sin árboles". "Si renaturalizan por favor que no sean palmeras", piden los vecinos, que advierten de que "no se pueden abrir las ventanas porque el ruido es insoportable".

Los vecinos desconfían de las promesas del nuevo gobierno sobre la supresión a futuro del túnel. "¿Van a invertir para mejorarrlo y luego lo van a eliminar?" "No queremos que el túnel se reutilice queremos que se suprima", han reiterado.

Por la Asociación Vecinos la Roqueta ha tomado la palabra Miguel Sánchez, quien ha explicado que el túnel de Pérez Galdós una "barrera anacrónica que debe desaparecer" como viene reclamando desde hace décadas la plataforma Fuera Túnel. "Apoyamos la renaturalización de Perez Galdós-Giorgeta porque el túnel encoserta e impiden el desarrollo de nuestro barrio". Los vecinos recuedan que el programa electoral del PP proponía la reurbanización de la avenida y lamentan el tiempo perdido en encargar informes y reunirse con los colectivos vecinales.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha responsabilizado al gobierno anterior de Compromís y PSPV de "no hacer nada para eliminar el túnel" y ha recordado que los informes realizados por ellos constatan que son necesarias obras no previstas por el anterior gobierno que duplican el coste de la obra, financiada con fondos europeos, que podrían perderse si no se ejecuta a tiempo.

Las obras no previstas, ha recordado Carbonell, pasan por reforzar las vigas del túnel, reformar el alcantaraillado y construir una losa nueva sobre el colector así como la cubrición del paso. Obras que suponen casi nueve millones de euros, casi el doble del presupuesto inicial, que según Carbonell hacen inviable asumir ahora la supresión del túnel.

Sandra Gómez, Borja Sanjuán, del PSPV, y Papi Robles (Compromís) / M.A.M.

Si no lo soterran ahora no lo harán nunca

La intervención vecinal ha llegado al hilo de la moción presentada por la socialista María Pérez en la que insta al gobierno de Catalá a "empezar ya" y no en 2026 los trabajos e informes para la supresión del túnel, que finalmente no ha salido adelante. El proyecto alternativo que ha presentado el PP, ha apuntado la concejala María Pérez, no se justifica con los informes técnicos.

"Los informes no dicen que no se pueda quitar el túnel sino que se deben reforzar los forjados", ha detallado. Pérez ha cuestionado la alternativa del PP que prevé además quitar carril bus para dar prioridad al coche y señalado las "contradicciones" constantes en el proyecto. "Dicen que van a quitar el túnel después de realizar las obras de reurbanización de toda la avenida, no es de extrañar que los vecinos sean escépticos".

Para la portavoz de Compromís, Papi Robles, "es una lástima dejar pasar la oportunidad de dejar atrás una autopista urbana y transformarla en un bulevar verde y más en el año de la Capitalidad Verde". "El voto no cuenta solo cada cuatro años", ha recordado Robles al PP en alusión a sus promesas electorales. "Estamos delante de una doble estafa para los vecinos que llevan décadas reclamando la supresión del túnel y otra coger el dinero de Europa para reasfaltar, poner dos árboles y quitar carrilles bus". "Si no lo entierran ahora no lo harán nunca", ha advertido Robles.

Suscríbete para seguir leyendo