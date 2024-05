Los socialistas exigen bajar las terrazas de la supermanzana de la Petxina a la calzada

La concejala socialista María Pérez ha exigido al gobierno de María José Catalá que ordene bajar las terrazas de la supermanzana de la Petxina al espacio peatonal recuperado en la calzada como ya hizo el gobierno progresista en la plaza de Pintor Segrelles “para evitar que los coches sigan aparcando en zona peatonal”.

“Los vecinos de la Petxina llevan meses reclamando a la señora Catalá que se respete el espacio peatonal que se recuperó en la supermanzana, que se respete impidiendo a los coches aparcar en esta zona y que se respete también bajando las terrazas a las zonas que se recuperaron, tal y como estaba previsto, liberando así las aceras para que sean exclusivas para los peatones”, ha recordado la concejala socialista.

No obstante, esta reclamación vecinal ha sido desatendida por el gobierno municipal con la excusa de que debe ser una decisión voluntaria de los propios establecimientos. Sin embargo, Pérez ha apuntado que cuando se recuperó espacio peatonal en la plaza de Pintor Segrelles “fue el propio Ayuntamiento el que, con un estudio, el que determinó y decidió dónde tenían que ubicarse las terrazas y posteriormente lo notificó a los propietarios”.

Por ello, ha acusado a Catalá de “preferir que las terrazas ocupen el espacio peatonal de las aceras en lugar de ocupar el espacio que están ocupando ahora mismo los coches con el beneplácito de este gobierno. Porque Catalá prefiere coches mal aparcados a tener las aceras libres de obstáculos”.

En este sentido, ha reseñado el interés del PP en que la supermanzana de la Petxina sea un fracaso. “Catalá no quiere que este espacio peatonal sea un éxito como ahora y que los vecinos y vecinas puedan disfrutarlo sin obstáculos. Si no se tiene interés en mantener la Petxina como una zona peatonal es porque para Catalá cuanto peor en la supermanzana, mejor para poder justificar en el futuro su eliminación. Por eso, no actúa contra el mal estacionamiento y deja que los coches invadan todo el espacio peatonal”, ha finalizado.