Fampa, Stepv y CCOO denuncian "la gestión antidemocrática" del Consell Escolar Municipal

Fampa-València, Stepv y Feccoo-PV han denunciado que se está "pervirtiendo" el funcionamiento del Consell Escolar Municipal, el máximo órgano consultivo y de participación social de la comunidad educativa de la ciudad de València y dónde están representados el ayuntamiento, las familias, el profesorado, las asociaciones de directoras y directores de primaria y secundaria, tanto de la pública como de la concertada, así como las asociaciones de vecinos. El miércoles 29 se celebró una sesión extraordinaria del CEM, "a petición y forzada por las tres entidades, y donde se pedía el debate y la votación del distrito único en la ciudad de València", tal como han informado estas entidades en un comunicado. Sin embargo, "nuevamente, se negaron a realizar una votación formal y simplemente se les permitió exponer sus opiniones y cuál sería el sentido de su voto, pero sin dejar claro cómo quedaría reflejado esto. En definitiva, una parodia de votación", han lamentado estas fuentes.

Durante la sesión, "la presidencia insistió que era un debate que ya se había efectuado el día 6 de mayo, y aunque se estableció la exposición de motivos del porqué se convocaba el consejo y del porqué desde las entidades se defiende la zonificación y no la zona única, se reiteró que no se permitiría la votación".

Implantar el distrito único es una medida "segregadora"

"El CEM de València, como órgano de consulta, tiene que intervenir preceptivamente en los aspectos y los asuntos que afectan en la educación de la ciudad, como por ejemplo el distrito único segregador", aseguran los portavoces de estas organizaciones. "Es un tema de máxima preocupación para la comunidad educativa porque eliminar las zonas escolares en la admisión de los alumnos solos favorece la selección del alumnado y las familias por parte de los centros educativos concertados", argumentan. Una medida que, además, "es altamente segregadora y que provoca que el alumnado se concentre en unos centros educativos en detrimento de los otros que pueden perder matrícula, y por tanto, aulas y personal docente".

Fuentes de Fampa, Stepv y CCOO sostienen que la concejalía de educación, que dirige la popular Rocío Gil, "está haciendo una gestión antidemocrática del Consejo Escolar". La posición del CEM en esta cuestión "es consultiva y no vinculante, pero, históricamente no se recuerda otras ocasiones en que el CEM haya emitido un posicionamiento y este no haya sido respetado". Este hecho, añaden, "es de extrema gravedad y desprecia el funcionamiento democrático de los órganos de representación de la comunicado educativa, a la vez que pretende vaciarlo de valor y sentido".