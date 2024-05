El solar de Jesuitas será un nuevo jardín a finales de 2025

El solar de Jesuitas, que ocupa la esquina del paseo de la Petxina con Fernando el Católico, será un nuevo jardín a finales de 2025. Así lo ha explicado el portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, quien ha detallado que esta nueva zona verde costará 3,6 millones y ocupará 8.600 m2. Tras la aprobación del proyecto de ejecución se licitará la obra. El trámite llega tres años después de que el equipo liderado por el arquitecto Carmel Gradolí ganase el concurso de ideas convocado por el gobierno progresista para la urbanización de esta gran parcela, que en su día formó parte del conjunto del Colegio de San José y que en los últimos años ha albergado uno de los asentamientos de personas sin hogar de la ciudad.

En este gran vacío urbano habrá en año y medio, si se cumplen los plazos dados por el nuevo gobierno de PP y Vox, una gran zona verde inspirada en la huerta valencian y el pasado agrícola de esta parte de la ciudad. Será, según lo previsto un jardín cerrado con varias puertas, y no se conectará con las Hespérides ni el Botánico, aunque formarán en conjunto una supermanzana verde.

El solar de Jesuitas cuya propiedad permutó el Ayuntamiento de València con terreno edificable a los promotores que en su día lo habían comprado a la orden religiosa lleva años pendiente de urbanizar. La última permuta con Expogrupo (luego Selenta Group) llegó en 2013. El ayuntamiento entregó al promotor hotelero el solar del ayuntamiento de Aragón, que fue derribado.

El proyecto que se desarrollará en el solar de Jesuitas, denominado "Bardissa" cuenta con fondos europeos y su ejecución es competencia del actual concejal de Parques y Jardines, Juanma Badenas, de Vox.

Solar de Jesuitas, en la esquina de la Petxina con Fernando el Católico / F.Bustamante

Las defensas de Napoleón ante las torres de Quart

En los trabajos arqueológicos previos que la arqueóloga del equipo redactor, Paloma Berrocal, llevó a cabo en 2022, y en los que se abrieron en distintos puntos del espacio tres zanjas, en busca de la antigua línea defensiva construida por la ciudad durante la Guerra de la Independencia (1808-1814) ante "la fundada posibilidad de que en él se hallaran evidencias" de esta estructura. Las catas, sin embargo, no dieron con restos de la línea defensiva.

El solar de Jesuitas, según detalla la memoria del estudio arqueológico previo, se encuentra en uno de los puntos que más sufrieron los asedios de las tropas napoleónicas en su afán por tomar la plaza de la ciudad de Valencia. Ya desde sus inicios, en mayo de 1808, tuvo lugar aquí el primero de los asedios cuando las tropas del general Moncey penetraron por la calle del Beato Bono y colocaron una batería en la puerta del jardín botánico en dirección a la calle Quart, según relato de Martínez Colomer de 1810. Puestos en aviso, los habitantes de Valencia y en previsión de nuevos ataques se realizaron diversas obras defensivas que implicaron el reforzamiento de las viejas murallas y sus puertas.