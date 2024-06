El Mercat de l’Escuraeta echa el cierre con críticas a la iluminación

El Mercat de l’Escuraeta apura sus últimas horas antes de despedirse hasta el próximo año. Una reforma de concepto, la reforma de la plaza y la pandemia han cambiado sustancialmente la postal de este mercado. La estampa ha ido cambiando con el tiempo y la más o menos caótica acumulación de productos artesanos dio lugar, en su momento, a un mar de plástico que, estéticamente, generó no poco debate en contra. Sobre todo, cuando también entró en franca colisión con las terraza. La pandemia privó del mercadillo en la edición de 2020. Y la reforma de la plaza la desbarató en 2021 y 2022. Finalmente, reapareció el pasado año y en 2024 concluye con una versión ya consolidada en el fondo y en la forma. Las paradas -veinte, no las 28 de antaño- se arraciman en el centro de la plaza de la Reina. Y, eso sí, no hay trampa ni cartón en los productos a vender: «artesanía» adaptada a elementos tradicionales y modernos. Por un lado, los elementos que siempre hacían falta en casa, con la cazuela de arroz al horno como clásico, junto con los botijos o las huchas cerdito o tarros para guardar productos de primera necesidad. Así mismo, los clásicos de regalo: la campanita o el «piulador». Y para el público turista, la pieza indispensable: los imanes. Junto a estos productos, otros más variados, como los platos-souvenir o los azulejos que reproducen antigua cartelería -hasta la de los nitratos de Chile y Noruega-. Una antología de barro cocido que capta la atención de un público masivo, aunque no les hace de oro. En un tiempo de debate sobre el turismo masificado, el turista de grupos o el crucerista «no te hace rico». «No son grandes ventas, pero ayudan».

Potencia de luz

Los vendedores, en general, no están en el mercado de sus sueños. El portavoz de los vendedores, Rafael Martínez, «tercera generación de vendedores aquí», incide en el mismo problema que tiene la plaza desde que se inauguró: «no hay potencia de luz. Parece mentira que lo hicieran nuevo y no hicieran una instalación como toca. Si, es verdad que ahora anochece más tarde, pero cuando llega un momento que podríamos seguir vendiendo, sobre todo los sábados, no podemos hacerlo». Han pasado ya dos años desde que se pusieron en marcha nuevamente los mercadillos, cuando hubo que levantar postes sobre pilares de cemento y «echar cable» a la toma general, ante la falta de potencia de la instalación subterránea.

Tampoco les seducen las «paraetas». «Estamos como enclaustrados». Es verdad que antes era mucho más desastrado «pero se podía exhibir mejor la mercancía. Un término medio, con carpas, sería mejor pero el ayuntamiento exige madera».

El botijo, referente de este mercado / M.Dominguez

La gran mercadería se revuelve contra los nuevos tiempos, donde los ingenios de barro se convierten en rarezas. «La frase «más sencillo que el mecanismo de un botijo» se ha quedado olvidada porque hay mucha gente que pregunta qué es esto. Sobre todo extranjeros, aunque también de las últimas generaciones», aseguran Raúl y Vicent, de Valenceramics. En un tiempo donde las neveritas de oficina y la sensación rural lo aleja de la ciudad pero, «si, si, se sigue vendiendo». Con las instrucciones correspondientes: «les recordamos que el botijo «suda», pero que, a cambio, te va a dar un agua a diez grados más fresca que la temperatura ambiente. Proceden de Agost, una de las grandes cunas botijeras y los venden «curados»; es decir, después de haberlos dejado dos días en agua, que se desecha. Costumbres que cambian, como las huchas cerdito. «Se ha perdido la costumbre de romperlos. La gente los quiere con aberturas, no romperlos». Y el clásico más práctico, las cazuelas de horno «que hay que vende impartiendo las instrucciones porque eso no es una sartén. A veces nos vienen quejándose de que la que tienen se ha quebrado. Si es así, es porque no la han comprado aquí». Las más clásicas y fiables son las de Alaquàs «que se hacen una a una, por lo que nunca hay dos iguales».

Suscríbete para seguir leyendo