Un Corpus para una ciudad a rebosar

Sobre las nueve y media, con las primeras sombras, la Custodia entraba en la Catedral de València, poniendo el colofón a la Procesión del Corpus. Un Corpus tranquilo y multitudinario. Pero que también tendría que mirarse qué pasa para que, en su tramo final, se produzca un parón que no se ve ni en Fallas, ni en Semana Santa, ni en San Vicente, pero que en las dos grandes fiestas del cabildo se producen y cortan el ritmo de una tradición que viene de siglos atrás.

Cierto que la Custodia va lentita porque pesa mucho y no se ha de llevar a tirones, pero puede articularse de otra forma para evitar unos parones que quedan mal y más aún en una ciudad cada vez más cosmopolita, que pretende, o debería prentender, vender sus tradiciones.

Allá fueron, durante dos horas y media, esa amalgama de parroquias, entidades ciudadanas -de curioso orden de preferencia- y, sobre todo, personajes bíblicos de Amics del Corpus, que le da el toque diferenciador.

Con preguntas sin respuesta o con ella. Por ejemplo, en pleno debate de los reyes Baltasar pintados, ¿por qué el del Corpus lo es? La razón es porque los personajes los ostentan miembros de Amics del Corpus y no hay ninguno de color en el colectivo. O porque no se trata, en este caso más que de un figurante, no un rey mago "de verdad", protagonista de su cabalgata.

¿Por qué todo el mundo conoce a la Reina de Saba? Porque es la fallera mayor de València. Detrás, la infantil va vestidita de Ángel. María Estela y Marina se sumaron a la galería de falleras mayores convertidas en personajes.

Aunque cabría preguntarse si el lugar de las falleras mayores no sería el de hacer lo que hacen, ser falleras mayores, y formar parte de un cortejo en el que reyes, presidentes, claraviesas y reinas de todo tipo lucen sus mejores galas, y no un disfraz, que podrían llevar las salientes.

O por qué el abanderado de una de las órdenes seglares hizo el recorrido en patinete.

Las Rocas, sin novedad

Antes pasaron las Rocas sin novedad. Y finalmente, la espectacular custodia, que esta vez no se vio sometida a un chaparrón como el del año pasado.

La ciudad y sus fiestas son reflejo de del tiempo en el que se vive. Por eso, las estampas del Corpus de València, cambian. Hay imágenes que no van a volver. El paso de la Custodia se recibe con lluvias de pétalos, como ocurre con la Virgen. Las crónicas de décadas, de siglos, hablan de que Caballeros, Avellanas y Bolsería recibían con ensutiasmo el paso de la Eucaristía -no se olvide, el Corpus, más allá de los disfraces, es exaltar el Cuerpo de Cristo- con entusiasmo. El paso por la última de las calles, ese pequeño tobogán de la ciudad, no es lo que era. Porque Bolsería ya no es la calle de los profesionales de la cordelería y la marroquinería. Ni la de un vecindario de toda la vida. Ahora, desde los balcones de viviendas reformados, eran pocas las pleitesías. Una a la entrada y en La Purísima, esa sí espectacular. Residencias y apartamentos turísticos ni sienten ni padecen.

En cualquiera de los casos, la Festa Grossa, felizmente trasladada a domingo hace ahora 35 años, exhibió su poder de convocatoria. Mucha gente y mucho devoto. Muchos himnos entonados desde las gradas y mucho fiel que no se marchó ni siquiera con el parón. Es fácil hacer las cosas mejor.