"Dinamita" nupcial entre dos edificios protegidos

Es fin de semana en el centro de València. En época primaveral, casi veraniega, es el momento ideal para las bodas. Y lo más habitual es encender una traca al acabar. Eso es lo que pasó ayer, justamente, en los alrededores de la iglesia de San Juan del Hospital de València. Pero el problema es que la tira de pirotecnia se encendió en la calle Trinquete Caballeros, entre dos edificios protegidos del centro de la ciudad: la iglesia de San Juan del Hospital (BIC) y del Hospital de Pobres Sacerdotes (BRL).

Así lo denunció a Levante-EMV, el Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural. "Ocurre cada semana que hay boda", explica César Guardeño, responsable de una asociación en defensa del patrimonio en Valencia. De hecho, relata que el zócalo de los edificios está marcado por el disparo habitual de pirotecnia. Justo en el suelo se observan manchas negras, fruto de la detonación de los artefactos pirotécnicos. Y no solo eso. Provoca también incomodidades a los transeúntes de la zona: "Yo mismo iba paseando cuando la han disparado y me he tenido que retirar porque no sabía la intensidad de la traca". Y añade: "Entre los dos edificios, parecía dinamita".

Y es que la estrechez del callejón hace que la sensación sonora sea mucho mayor que si se tratara de un espacio abierto. En el vídeo se observa a una mujer que se retira asustada de la ristra de traca, tapándose los oídos, mientras dos de los asistentes a la boda, con chaqué, encienden la traca y graban el momento nupcial con sus móviles de última generación.

Prohibido por la normativa municipal

El disparo semanal de las tracas provoca desperfectos en estos dos edificios protegidos. Pero es que, además, Guardeño asegura que incumplen la normativa municipal. Y es que el disparo de pirotecnia está prohibido en la ciudad de València, a excepción de las fallas, cuando el bando fallero permite el lanzamiento de artefactos pirotécnicos.

¿Son conscientes los responsables municipales? "Lo son. Se lo hemos comunicado en múltiples ocasiones", explica el responsable de la asociación. Lo han hecho tanto al Ayuntamiento de València como a la Policía Local. Pero aun así, "se sigue haciendo" y los participantes en las bodas "siguen provocando daños a edificios protegidos".