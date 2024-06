Una mujer de 89 años denuncia acoso inmobiliario un año después de recuperar su casa vía judicial

Al subir las escaleras las cámaras de seguridad en los rellanos indican que ese no es un edificio de viviendas al uso. Y no lo es. Hace años, el propietario lo reconvirtió en alquiler de habitaciones. La vivienda de Carmen Débora es la excepción (junto con la puerta de enfrente). La mujer tiene 89 años y lleva 50 viviendo allí, gracias a un contrato de alquiler de renta antigua que firmó en 1974 y por el que paga unos 200 euros al mes.

A Carmen la desahuciaron de su piso a principios de noviembre de 2021 en un "desalojo provisional", con "fecha abierta" que 15 días más tarde rechazó la Audiencia Provincial, que obligó al casero a devolverle las llaves. El casero recurrió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que aún no se ha pronunciado al respecto.

La mujer regresó a la vivienda en julio de 2022. Y entonces empezó un segundo calvario. Primero fueron anónimos en la puerta. Luego, golpes a altas horas de la madrugada. Más tarde, pintadas frente a la vivienda de su hija. Y cuando los anónimos reflejaron amenazas como "no hay más remedio que llevar las cosas a otro nivel, que es el único lenguaje que entienden", la mujer y su hija decidieron presentar una denuncia por acoso inmobiliario en el PROP de València, acompañados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en el marco de la Ley de Regulación de la Actividad de los Grandes Tenedores de Vivienda y del Acoso inmobiliario.

Y es que tanto para Carmen Débora, como para su hija, Dolores Messeguer y también para la PAH, el "acoso, las molestias, los anónimos y los golpes solo tiene un objetivo: que la mujer se marche de la casa para poder convertir ese piso en alquiler de habitaciones, igual que el resto del edificio".

Dolores Messeguer, la hija de Carmen Débora, muestra la denuncia acompañada por la PAH. / Levante-EMV

En la denuncia presentada, la mujer, de 89 años, reconoce "un gran desgaste psicológico tanto a mí como a mis hijos y nieto, provocándonos un gran estado de ansiedad e insomnio. Estoy muy atacada de día y tengo insomnio permanente desde hace meses". Y apunta a dos posibles implicados: un vecino (alquilado en una de las habitaciones) y el dueño de la finca "que es la única persona conocedora de nuestros datos personales, del asunto del juzgado y de la causa". "Nos están haciendo la vida imposible para que me vaya, a pesar de la respuesta de la Audiencia provincial", añade.

La mujer solo pide tranquilidad. "Me vi meses sin casa. Cambiaron la cerradura y todas mis cosas se quedaron dentro y, aunque la sentencia decía que el casero debía devolverme las llaves y el piso en las mismas condiciones que estaba, no fue así. La sentencia de la Audiencia Provincial fue en noviembre de 2021 y no pude entrar hasta julio de 2022. No había nada. Estaba vacío y lo perdí todo. Estuve en casa de unos y otros hasta que conseguí regresar. No había ni agua ni luz ni nada. Monté la casa de nuevo y aun así le molesto y quiere que me vaya a toda costa, pero esta es mi casa y tengo derecho a estar aquí", explica la mujer.

Alquileres imposibles El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia mostró hace unos días su preocupación por la escalada de precios de la vivienda de alquiler y compra. Los API presentaron su informe inmobiliario del primer trimestre del año, que revela que los precios de compra en València capital han aumentado un 10 % y los de arrendamiento un 20 %, con un precio medio que asciende a 13,5 euros el metro cuadrado al mes, un 19,14 % más que hace un año.

Desde la PAH han acompañado a Carmen Débora desde el primer momento. "Los contratos de renta antigua se han convertido en un problema para muchos grandes tenedores y para los fondos buitre que quieren que las familias se vayan a toda costa. Acosar y molestar así a una señora de casi 90 años debería tener consecuencias legales", explican desde la entidad, que ya ha acompañado a varias familias al Prop a presentar denuncias por acoso inmobiliario. Y es que contar con un contrato de renta antigua implica, en el caso de esta mujer, un pago por el alquiler que ronda los 200 euros y supera los 300 entre el IBI y los gastos de comunidad a los que tiene que hacer frente y entre los que están incluidos las cámaras de seguridad que hay en las escaleras para mejorar la vigilancia de un edificio centrado en el negocio del alquiler de habitaciones. Luego, está el pago de las facturas y los gastos de manutención. Para una mujer cuya pensión es de 800 euros, el gasto de cualquier otro alquiler es, directamente, un imposible.

Carmen es una mujer mayor y vulnerable. Reconoce que pasa el día en casa y apenas sale. Los anónimos que ha recibido la acusan de tener la televisión muy alta. "Dicen eso por decir algo porque ella ve la televisión para entretenerse, pero no molesta a nadie. No es la televisión lo que les molesta. Lo que les molesta es ella y el contrato de renta antiguo que les impide tirarla a la calle. Aún queda una resolución del juzgado porque el casero recurrió el caso al TSJ. Pues que esperen a la resolución y la dejen tranquila. Que tiene 90 años, por favor, y merece vivir en su casa, en paz y sin agobios", concluye su hija.