Catalá, sobre el "encierro taurino infantil" en Ciutat Vella: "No me parece mal: No hay toro; es una simulación"

La alcaldesa de València María José Catalá se ha manifestado sobre la propuesta presentada por Vicente Barrera, vecino de Ciutat Vella, extorero y vicepresidente del Consell, para que en el distrito del centro histórico se realice "un encierro taurino infantil". Preguntada por la prensa sobre si le parece mal que se haga este acto, en las calles del centro histórico de València, Catalá ha señalado: "Como alcaldesa no me parece mal; al final es una simulación, porque no es un encierro infantil, es una simulación,... lo único que se persigue es …. difundir la cultura taurina. No hay toros, no hay absolutamente nada, hay carretones, no hay ningún toro, hay una carretilla, entonces no hay ningún peligro para la población infantil ni mucho menos", ha explicado a los periodistas.

"No tengo nada contra difundir la cultura taurina"

"Sí que es verdad -ha añadido- que es un acto para difundir la cultura taurina, y yo no tengo nada contra difundir la cultura taurina". En todo caso, ha recordado, que esta propuesta de Barrera, se tiene que debatir y aprobar en la reunión del Consejo de la Junta de Distrito de Ciutat Vella de esta tarde, en la cual se tienen que tratar las propuestas realizadas por los vecinos de los distintos grupos de trabajo acerca de las actividades que quieren que se hagan en el barrio.

Al respecto ha señalado: "Votan los vecinos, votan los ciudadanos de Ciutat Vella. Es una decisión legítima de los vecinos de Ciutat Vella", ha matizado Catalá, que ha venido a decir que si la ciudadanía quiere, se hará este "encierro taurino infantil". "Y el presidente de la Junta Distrito es Santi Ballester, normalmente los presidentes de las juntas de distrito no suelen posicionarse en las votaciones sino que serán los vecinos los que voten", ha concluido.

