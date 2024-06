Las quejas vecinales impiden aprobar el "encierro taurino infantil" de Ciutat Vella

De momento, no habrá "encierro taurino infantil" en Ciutat Vella. La Junta de Distrito de distrito no ha aprobado realizar este acto taurino simulado en el centro histórico. Esta propuesta se ha quedado sobre la mesa, al igual que el resto de propuestas realizadas por los grupos de trabajo integrados en esta junta de distrito, ya que diversos colectivos vecinales han denunciado en la reunión que se está celebrando en estos momentos que no han podido estudiar ni consensuar estas propuestas de actividades, que además son muy variadas, como la ya mencionada del simulacro de encierro y otras que hacían referencia a temáticas relacionadas con la turistificación del barrio, la menopausia o las artes artísticas, que deberían hacerse en Ciutat Vella.

Carbonell y Ballester charlan en la junta de distrito de Ciutat Vella. / R.L.V.

Ante las airadas protestas de los representantes de varios colectivos del distrito, porque no han recibido en tiempo y forma estas propuestas para estudiarlas y consensuarlas, el presidente de la junta, el concejal Santi Ballester del PP, optó por dejar sobre la mesa esta batería de propuestas. Tanto es así que anunció que se hará una sesión extraordinaria, probablemente dentro de 10 días, para debatirlas y si procede aprobarlas, ha explicado.

La propuesta para hacer un simulacro de acto taurino para niños, que como se ha dicho queda aparcada, fue realizada dentro de los grupos de trabajo de la junta municipal de distrito por parte de Vicente Barrera, vicepresidente del Consell de Vox y exmatador de toros. Eso sí, la propuesta de Barrera la hizo a título personal y como vecino de Ciutat Vella, después de que en 2020, 2021, 2022 y 2023 se la rechazasen.

Los adultos embisten a los pequeños con carretones

Este encierro taurino infantil, a la manera de los que se realizan en municipios como Almassora, Castelló o Vila-real, consiste en que los adultos -los padres y las madres que lo deseen, por ejemplo, o miembros de peñas taurinas- embisten y persiguen con carretores taurinos, consistentes en carretillas con cuernos, a los niños. Los pequeños participantes -sus hijos o quienes lo deseen- corren delante de ellos como si de un encierro de "bous al carrer" se tratase. A veces también con fuego en las astas, como si "bou embolat" se tratase.

Un representante interviene en la junta de distrito. / R.L.V.

En contra de lo dicho por la alcaldesa María José Catalá por la mañana, esta propuesta iba a salir adelante con los votos -"polìticos"-, con los votos de la nueva mayoría que existe en la corporación municipal, tal como vino a explicar el presidente de la Junta de Distrito Santi Ballester del PP. Es decir, con los votos de los delegados de PP y Vox, ya que la mayor parte de los colectivos vecinales presentes rechazaron realizar este "encierro taurino simulado". Entre otros, Amics del Carme y la asociación de vecinos. Por supuesto, tanto la representante de Compromís Irene Roselló como el socialista Miguel Ángel Ramírez rechazaron de plano efectuar este simulacro con carretones taurinos. Roselló señaló que este simulacro de encierro taurino infantil "equivale a jugar a toros, acto que contraviene la Ley de la Infancia, por lo que Compromís lo denunciará ante el Defensor del Menor, si finalmente se decide hacerlo". Por su parte, el representante socialista Miguel Ángel Ramírez calificó de "aberración" esta idea de Barrera y mostró "su decepción" con Catalá porque esta actividad "atenta contra la integridad de los menores".

Por su parte, el presidente de Amics del Carme Lluís Mira afeó a PP y Vox el modo en que están trabajando los grupos de trabajo. "Estos grupos han quedado sin capacidad de decisión, ahora no sirven para nada porque los delegados en la Junta de Distrito en representación de la Junta de Gobierno hacen lo que quieren", ha afirmado. A su juicio, la moción de los carretones taurinos "no corresponde a la voluntad ciudadana".