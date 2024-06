Desalojan 32 pisos de alquiler en Benimaclet y tapian las puertas con ladrillo

En València falta disponibilidad de alquileres. Basta observar el desequilibrio entre oferta y demanda. Muchas veces se asocia a la escasez de viviendas residenciales, que son sustituidas por alojamientos estacionales. De repente aparece un bloque turístico en una fachada cualquiera y nadie sabe bien cómo llegó ahí. No es sencillo capturar el instante fugaz en el que una finca de hogares se convierte en un activo inmobiliario, y es exáctamente eso lo que está ocurriendo en las escaleras 101 y 103 de la avenida Primado Reig.

Este edificio ubicado a 250 metros del metro de Benimaclet cuenta con un total de 32 pisos; 16 por escalera. Todos pertenecen a la misma empresa, con más propiedades en el barrio. Las viviendas fueron construidas en 1958 con la calificación de protección oficial por un plazo de 20 años y la empresa se hizo con ellas a finales de los 90. Los 32 pisos han estado durante largo tiempo dedicados al alquiler. Hasta ahora.

Según relatan los inquilinos que aún resisten en el edificio de Benimaclet, la empresa está vaciando todos los pisos uno a uno. Son más de 60 personas afectadas en el proceso, muchas de ellas sin saber adónde ir. Para ello emplean dos métodos. A quienes tenían contratos de renta antigua les ofrecen ser realojados en otras viviendas de su propiedad, en bloques distintos y a un precio sustancialmente mayor, aunque todavía por debajo de la media en la ciudad. Si pagaban 450 euros les piden unos 600 euros.

Más puertas tapiadas en el 103 de Primado Reig para evitar la okupación mientras desalojan a los vecinos / Miguel Angel Montesinos

Y a aquellos que tenían contratos de cinco o siete años les envían un burofax dos meses antes de su finalización para informarles de que este no será renovado. Los mandan a la calle. El primer burofax llegó a finales de 2023 y desde entonces ya han desalojado la mitad de los pisos. Quienes todavía viven en el edificio preguntan angustiados qué está pasando y nadie les dice nada, pero los hechos hablan por sí solos.

"El proceso está siendo muy violento para los que aún vivimos en el edificio"

Porque más allá de los burofaxes y el goteo constante de mudanzas, hay una segunda confirmación visual del desalojo generalizado. Después de vaciar los pisos, la propiedad tapia los accesos con ladrillos. Es lo que se encuentran los vecinos cuando salen de sus hogares, puertas convertidas en fachadas dentro de la propia escalera. De este modo los titulares de la finca se aseguran de que las viviendas no sean okupadas durante el proceso de expulsión de los inquilinos.

Una de las puertas se la dejaron a medio sellar / Miguel Angel Montesinos

“Yo intenté que nos uniéramos todos para protestar conjuntamente, pero aquí nadie hace nada”, cuenta una vecina, todavía con alquiler vigente. “Lo que hacen es desactivar a los de la renta antigua diciéndoles a unos que tienen prioridad sobre otros. Lo están haciendo de tal manera que no sea ilegal, esperando a que se nos acabe el contrato para echarnos con un burofax. A mí más o menos ya me han dicho que me vaya buscando otra cosa. Y mientras tanto me toca vivir en un rellano con dos puertas tapiadas. Es muy violento para los que aún vivimos aquí, con esto nos dicen: no olvides que dentro de un año te vas. O también puedes irte antes”.

Familias y personas mayores

No siempre fue así. Cuando la finca estaba en paz sus inquilinos pagaban unos 375 más gastos de comunidad –en total unos 450 euros mensuales– por pisos humildes, sin muebles ni ascensor. El perfil de la finca era mixto. Había familias con niños, parejas y personas mayores solas, algunas enfermas. De estas últimas hay quien aguanta a la espera del realojo prometido.

La fachada del edificio ubicado en la avenida Primado Reig / Miguel Angel Montesinos

En el 103 hay cinco puertas tapiadas y unas pocas personas asustadas. En uno de los pisos aguanta una familia con tres menores que en un mes debería irse, pero no tienen alternativa habitacional y prometen presentar batalla. “Cada poco nos llaman y les decimos lo mismo, no encontramos nada, está todo imposible y en la calle no nos vamos a quedar. Nosotros seguiremos pagando el alquiler, pero si quieren que nos vayamos tendrán que venir y tirarnos”, dicen en esta familia.

Todo ello ha dado pie a especulaciones sobre el futuro del edificio, que todavía puede ganar dos alturas. Los vecinos hablan de una residencia de estudiantes o de bloques turísticos, y descartan cualquier uso residencial, pues de lo contrario la propiedad no hubiese sellado las puertas perdiendo muchos meses de renta. “Lo único claro aquí es que los alquileres para familias se van a perder”, lamentan. Este periódico ha intentado contactar con los titulares de la finca para conocer su versión, pero no ha obtenido respuesta.