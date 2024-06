Indignación en Carpesa por los cortes en internet de hasta 72 horas

Indignación en Carpesa. Los vecinos y las vecinas de la pedanía del norte de València se han cansado de sufrir cortes en internet de hasta 72 horas, sin previo aviso y sin que les den ninguna solución eficaz ni tampoco explicaciones. Desde hace 5 semanas, casi todo el pueblo, donde viven unas 1.300 personas, sufre problemas de suministro en este servicio de telecomunicaciones básico para comercios, particulares, trabajadores y servicios públicos.

Tal como confirman fuentes vecinales, desde hace 5 semanas se están produciendo cortes en el suministro de internet, de modo que los usuarios de la red se quedan sin servicio, sin previo aviso. Esta situación está afectando a vecinos de todo el pueblo y también a servicios básicos como la alcaldía pedánea, el consultorio médico y el comercio local.

"Trastean en las cajas de telefonía y no arreglan nada"

«Llamas por teléfono y te dicen que es una avería, una avería que ya se prolonga desde hace días y que no acaban de arreglar. Porque cuando vienen los técnicos de las compañías de telefonía lo que hacen es enchufar tu cable a otro puerto, trastear en las cajas de telefonía e internet, y al cabo de pocos días el problema vuelve a repetirse. En mi operadora llamo por teléfono y ya te sale directamente una grabación automática en la que te dicen que hay una avería», señala una residente visiblemente indignada.

El problema es que a ningún usuario de Carpesa le han explicado qué pasa y qué está haciendo su compañía de telecomunicaciones para solucionar estos cortes. «Si se nos avisa de cuándo se van a producir los cortes en el servicio, la gente se puede organizar, en particular las personas que teletrabajan, que de golpe y de repente, se despiertan por la mañana con que no pueden conectarse a reuniones importantes, por vídeoconferencia o que no pueden trabajar por falta de este servicio básico que estamos pagando religiosamente», apunta esta fuente.

Cortes de 24 a hasta 72 horas

Pero la realidad es que los cortes se producen sin ningún aviso y en las últimas semanas se han dado en períodos de 24 a 72 horas, en horarios distintos, tanto mañana como tarde, noche o de madrugada. Por ejemplo, ayer mismo, a las 2 de la mañana del domingo al lunes no había servicio, según relata otra afectada.

Los problemas con internet también están perjudicando a los servicios públicos que reciben los ciudadanos.Por ejemplo, en la alcaldía pedánea de Carpesa no se pueden hacer trámites con el padrón, para hacer gestiones o darse de alta, debido a que los ordenadores, en la práctica, no funcionan.

El médico no puede pasar consulta

Como todo está vinculado a la red, el médico del consultorio tampoco puede pasar consulta y se ha tenido que trasladar a Poble Nou, al menos algunos días puntuales, para atender a los pacientes. Los comercios y los negocios locales también sufren el problema porque no pueden cobrar con tarjeta, por tanto, o se paga en metálico o no se puede cobrar ni vender.

El corte de suministro afecta a todas las compañías de telefonía, e incluso a las líneas fijas, lo que en la práctica supone dejar inconmunicadas a cientos de personas durante días incluso. Otra afectada ha mostrado sus quejas en la alcaldía pedánea donde se ha presentado para que traten de hacer fuerza con las empresas ya que teletrabaja y, por ejemplo, este lunes tenía que hacer una gestión muy importante con Francia y no ha podido hacerla porque no había servicio.