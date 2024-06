Los traslados de comisarios abren otra crisis en la Policía Local

La cúpula de la Policía Local de València está muy lejos de ser una balsa de aceite. La nueva reorganización de las jefaturas de las comisarías de distrito de toda la ciudad, recién aprobada por el comisario jefe José Vicente Herrera, ha abierto un nuevo conflicto entre los comisarios críticos con el jefe y sus mandos más fieles.

En estos momentos, la Agencia Antifraude y un juzgado de lo contencioso-administrativo investigan las denuncias presentadas por dos de los comisarios que resultaron descartados en una bolsa de empleo para ascender a comisarios principales. Antes, cuatro de los ocho altos mandos suspendidos recurrieron por la vía administrativa porque defienden que pudo haber presuntas irregularidades en el proceso interno de selección de personal.

A estas causas abiertas por el órgano autonómico fiscalizador y la justicia, se ha venido a sumar ahora un nuevo conflicto en el máximo escalafón del cuerpo. Según han confirmado fuentes de toda solvencia hasta tres comisarios presentaron ayer un recurso por el conducto reglamentario interno en el que exigen que se paralicen sus traslados forzosos a otras comisarias diferentes de las que venían dirigiendo hasta la fecha. Esta decisión ha sido comunicada por el comisario jefe José Vicente Herrera mediante una orden fechada el 29 de mayo que da apenas 12 días naturales para que los jefes afectados por los cambios de destinos recojan sus pertenencias y se incorporen al nuevo destino. El lunes 10 de junio ya tienen que estar al pie del cañón en su nueva comisaría. Se da la circunstancia que al menos 4 de los comisarios a los que se les obliga a cambiar de destino son los altos mandos que demandaron al Ayuntamiento de València ante la justicia y ante Antifraude. Estos policías entienden estos cambios de destino «como un castigo y un traslado forzoso, impuesto y no deseado, y que no se nos ha consultado», tal como señala uno de los afectados.

Ven un "trato desigual" hacia los mandos críticos

Estos tres altos mandos díscolos han solicitado la suspensión cautelar de su cambio de jefatura y han alegado, entre otras cuestiones, que les pilla el operativo policial especial para las elecciones europeas del 9 de junio. Además, han reclamado a sus superiores, para que den traslado al concejal de Policía Local Jesús Carbonell y a la concejala de Personal Julia Climent, porque se les está dando «un trato desigual» respecto a los mandos afines al jefe Herrera. No se ha cambiado de destino a una serie de intendentes, comisarios y comisarios principales, han venido a argumentar, y en cambio, a estos 4 díscolos, sí.

El traslado de una comisaría de la ciudad a otra, reflexionan estas fuentes, ha creado malestar en los mandos y en la tropa. No en vano, desde la última reorganización de la cúpula policial de València, realizada en 2018, cada comisario viene desarrollando su proyecto en cada distrito, de manera provisional y a la espera de poder solicitar los destinos que queden vacantes en función de los méritos acreditados. «Además, cada uno está rodeado de sus equipos y de sus mandos de confianza. Y no hay razones para estos traslados forzosos porque los resultados que hemos obtenido son positivos, por tanto, no hay razones profesionales para trasladarnos y menos a las bravas», argumenta este afectado.

Además, estos cambios se van a materializar con uno de los comisarios de baja por un accidente y otro, por enfermedad. Este último ha sido asignado a funciones de adjunto de un comisario principal en la central de la Avenida del Cid, una tarea que antes desarrollaba un agente.

Herrera: «Se busca una gestión más eficaz»

Por su parte, el comisario jefe argumenta en su Orden del Cuerpo estos traslados porque «los cambios fomentan el dinamismo de la organización en pro de una gestión más efectiva y eficiente». Además, «son siempre nuevas oportunidades y retos para que los mandos crezcan y se desarrollen profesionalmente, aportando un valor añadido a la organización con su inestimable experiencia». Asimismo, dice José Vicente Herrera, «a todos aquellos que cambian de destino les quiero reconocer y agradecer el servicio que han prestado durante estos últimos años en sus respectivas Comisarías o Unidades».

