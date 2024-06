Marina Mercante activa la operación de remolque del yate encallado en Pinedo tres días después

Tres días después de que el yate con bandera británica "Nordic Lily" encallase en la playa de Pinedo, el Ministerio de Transportes, a través de la Dirección General de Marina Mercante, ha activado la operación de reflote y remolque del barco. Mientras, los vecinos urgen a la retirada de la costa de la embarcación. Tanto el reflotamiento, como el remolque del yate y las tareas de asegurar la zona del accidente, como la reposición de la playa a su estado original correrán a cuenta del propietario del yate, informan fuentes de la Delegación de Gobierno.

Los vecinos de Pinedo reclaman que el barco se retire del arenal cuanto antes. "Es un peligro", asegura la presidente de la Asociación de Vecinos de Pinedo, Mónica Crespo, que recuerda que muchas familias con niños pequeños, que ya no tienen colegio por las tardes, van a la playa. La presencia tan cerca de la costa del barco, que tiene una vía de agua que hasta ahora ha impedido remolcarlo a puerto, puede "traer una desgracia", afirman los vecinos que todavía recuerdan el episodio del "Celia" y el "Sunrise", los dos mercantes que encallaron en 2012 en la playa del Saler tras un fuerte temporal y estuvieron meses varados hasta que pudieron ser remolcados.

El yate varado, cuyos ocupantes permanecen en el interior en espera de que se inspecciones el barco para decidir como sacarlo del arenal, se ha convertido en la atracción para muchos vecinos y curiosos intrigados por saber el motivo por el que el barco fue arrastrado hasta la costa, explicación que todavía no ha transcendido. La Asociación de Vecinos recalca que el barco varado "es un peligro" porque "ni siquiera han puesto ni un perímetro de seguridad y cada vez viene más gente a verlo".

Atractivo para turistas: "A mi no me molesta"

Los bañistas y curiosos que esta mañana había en la playa de Pinedo no han dudado en meterse en el agua y encaramarse a la plataforma de popa del barco para hacerse la foto de rigor. "A mi no me molesta", aseguraba un bañista en declaraciones a Europa Press. "Ha aparcado aqui para recogernos, con este yate nos vamos a Ibiza", bromeaba otra bañista. "Seguramente ha sido un despiste", conjeturaba otro turista.

Se siguen investigando las causas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Capitanía Marítima de Valencia, sigue investigando las causas por las que la embarcación perdió el rumbo y acabó varada cuando se dirigía al Club Náutico de València. En la inspección llevada a cabo en el interior del buque por Capitanía Marítima, dependiente la Dirección General de la Marina Mercante, se detectó el martes una vía de agua, lo que ha condicionado las operaciones de remolque y reflote del yate.

La Dirección de Marina Mercante ha recibido a última hora de la mañana el plan de reflotamiento del armador. Antes de autorizarlo, lo analizará para confirmar que cumple con las normas de seguridad marítima y de seguridad en la navegación. El plan deberá ser autorizado también por Demarcación de Costas y de la Autoridad Portuaria, ya que el remolque hasta el club náutico se producirá por aguas de dominio de la Autoridad Portuaria.