La votación de los encierros infantiles en Ciutat Vella será en plenos sanfermines

El concejal del grupo municipal socialista Borja Sanjuán ha denunciado que la alcaldesa María José Catalá, "una vez más", "ha vuelto a engañar a todos los vecinos y vecinas de Ciutat Vella a los que les dijo que celebraría una junta extraordinaria sobre las actividades". Así, ha advertido que Catalá “impone el rodillo en Ciutat Vella para saltarse el acuerdo de la junta y aprobar de tapadillo los encierros infantiles que solo quieren ella y Vicente Barrera”, vicepresidente del Consell de Vox y extorero, que propuso hacer este simulacro con carretones taurinos.

Sanjuán dice que no habrá un monográfico para abordar el tema

En estos términos se ha pronunciado después de que la Junta de Distrito haya enviado la convocatoria para el próximo 8 de julio y ha ironizado con que la fecha elegida “sea el día después de que den comienzo los Sanfermines”. Al respecto, Sanjuán recuerda que la junta acordó "por unanimidad" celebrar un monográfico sobre actividades que ahora “omite por cobardía” y anuncia que lo pondrán en conocimiento del secretario del pleno para que haga cumplir los acuerdos.

“No se atreve a celebrar un monográfico para que los vecinos y vecinas vuelvan a oponerse al delirio propuesto por Barrera para que las calles de Ciutat Vella acojan una actividad que adoctrina a los más pequeños en la cultura del maltrato animal y que no tiene ningún arraigo en el barrio”, ha expuesto.

El PSOE estudia acciones legales

A este respecto, ha reiterado que su formación estudia acciones legales como poner en conocimiento del Defensor del Menor esta actividad para que la valore. El edil socialista, además, ha animado a Catalá a ser “valiente” y “convocar un referéndum para preguntar a los valencianos y valencianas si quieren recuperar festejos taurinos”.

Con la decisión de anular el pleno extraordinario “confirma las mentiras de Catalá porque demuestra que en la Junta de Distrito no votan los vecinos sino los partidos políticos” así que si se celebran los encierros infantiles "será porque el PP y Vox lo quieren”.

“Por su miedo y cobardía a dar voz a los vecinos y vecinas ha desconvocado esa junta para volver a intentar poner este punto en una junta ordinaria y que pase desapercibido”, ha advertido y ha recordado que los vecinos y vecinas de Ciutat Vella “unánimemente están en contra de esta actividad”. “Lo que no puede hacer el Partido Popular es cuestionar los consensos ciudadanos y pasar el rodillo sobre los acuerdos”, ha concluido Sanjuán.

Respuesta del gobierno municipal

Por su parte, fuentes del gobierno municipal del PP, han señalado que el tema "va a ser tratado y no se ha mentido a los vecinos ni se rompe ningún consenso como quiere hacer creer el PSPV". La decisión de retrasar la votación al día 8 de julio tiene que ver con la necesidad de ajustar el calendario de reuniones de la Junta de Ciutat Vella. "No se ha convocado una sesión extraordinaria con el objetivo de aprobar nada de tapadillo simplemente por una cuestión operativa y de organización, y se va a celebrar una sesión ordinaria en la que se incluye este tema como segundo punto del orden del día de la Junta Ordinaria del día 8 de julio". Qué se aprobará hacer el encierro infantil taurino, probablemente, pues PP y Vox no lo ven mal, pero efectivamente, el asunto se tendrá que votar. De hecho, la propia alcaldesa ha señalado al respecto que "no le parece mal" que se realice este acto, porque "no hay riesgo para la población infantil" y porque lo enmarca en una actividad "para difundir la cultura taurina", cosa que comparte.

